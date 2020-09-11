Patriot Memory выпустила наборы DDR4-памяти Viper 4 Blackout с частотой до 4400 МГц

Компания Patriot Memory представила новые комплекты оперативной памяти Viper 4 Blackout стандарта DDR4, рассчитанные на использование в мощных компьютерах на аппаратных платформах AMD и Intel .

В частности, вышел набор PVB416G413C8K с частотой 4133 МГц. Модули функционируют при напряжении питания 1,4 В, тайминги — 18-22-22-42. Предлагается также более производительный комплект PVB416G426C8K с частотой 4266 МГц, напряжением питания 1,45 В и таймингами 18-26-26-46.

На вершине семейства стоит набор PVB416G440C8K с частотой 4400 МГц. Такие модули работают при напряжении 1,5 В, а тайминги составляют 18-26-26-46.

Все комплекты имеют суммарную ёмкость 16 Гбайт в конфигурации 2 ? 8 Гбайт. На изделия предоставляется пожизненная гарантия.

«Модули памяти серии Viper 4 Blackout от Patriot — не только быстрые, но и стильные. Они демонстрируют высочайшее качество работы и совместимы со всеми современными платформами. Оснащены радиатором, способным качественно рассеивать тепло при работе в самых требовательных приложениях. Насыщенный чёрный цвет радиатора подчёркивает строгий облик», — отмечает Patriot Memory.

Информации об ориентировочной цене новых комплектов на данный момент нет.



