Компактное NAS-хранилище TerraMaster F2-422 подключается через 10-гигабитный Ethernet

Компактное NAS-хранилище TerraMaster F2-422 подключается через 10-гигабитный Ethernet

Компания TerraMaster представила сетевое хранилище данных (NAS) с обозначением F2-422: новинка, рассчитанная на профессиональных пользователей, построена на аппаратной платформе Intel Apollo Lake.

Компактное решение рассчитано на установку двух накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0. Максимально возможная суммарная вместимость составляет 32 Тбайт в конфигурации два накопителя по 16 Тбайт.

Основой служит процессор Intel Celeron J3455 с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на частоте 1,5 ГГц (динамически повышается до 2,3 ГГц). Объём оперативной памяти в стандартной конфигурации составляет 4 Гбайт, в максимальной — 8 Гбайт.

Компактное NAS-хранилище TerraMaster F2-422 подключается через 10-гигабитный Ethernet

Хранилище оборудовано сетевым портом 10GbE с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Кроме того, предусмотрены два разъёма 1GbE. Внешние устройства хранения данных могут быть подключены к двум портам USB 3.0, которые расположены в тыльной части корпуса.

Компактное NAS-хранилище TerraMaster F2-422 подключается через 10-гигабитный Ethernet

Габариты новинки составляют 227 ? 119 ? 133 мм, вес — 1,5 кг без установленных накопителей. За охлаждение отвечает 80-миллиметровый вентилятор.

В продажу TerraMaster F2-422 поступит в ближайшее время. Сведений об ориентировочной цене пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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