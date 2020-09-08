Неттопы ASRock 4X4 BOX-4000 оснащаются процессорами Ryzen 4000U: до 8 ядер и 16 потоков в компактном корпусе

Компания ASRock готовит к выпуску компьютеры небольшого форм-фактора семейства 4X4 BOX-4000, основой которых послужит аппаратная платформа AMD. Неттопы подойдут для решения разнообразных задач, в том числе игр и развлечений.

В семейство войдут три модели: 4X4 BOX-4800U, 4X4 BOX-4500U и 4X4 BOX-4300U. Вычислительная нагрузка возложена соответственно на процессор Ryzen 7 4800U (восемь ядер, 16 потоков, 1,8–4,2 ГГц), Ryzen 5 4500U (шесть ядер, шесть потоков, 2,3–4,0 ГГц) и Ryzen 3 4300U (четыре ядра, четыре потока, 2,7–3,7 ГГц).

Для модулей оперативной памяти DDR4 SO-DIMM предусмотрены два разъёма. Система может быть оборудована 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA 3.0 и твердотельным модулем М.2 2242/2260/2280. За возможности беспроводной связи отвечает контроллер Intel Wi-Fi 6. Проводные подключения к сети обеспечиваются за счёт адаптеров Realtek 2.5 Gigabit LAN и Realtek Gigabit LAN.

В набор интерфейсов входят разъёмы HDMI 2.0a и DisplayPort1.2a, а также два порта USB 3.2 Gen.2 Type-C с поддержкой DP1.2. Таким образом, возможен вывод изображения сразу на четыре дисплея.

Устройства заключены в корпус с размерами 110 ? 117,5 ? 47,85 мм. Информации об ориентировочной цене пока нет.



