Стандарт VirtualLink для шлемов виртуальной реальности официально мёртв

В 2018 году AMD, NVIDIA, Microsoft , Oculus, Valve и HTC создали консорциум VirtualLink (VL). Его цель состояла в продвижении использования альтернативного режима работы разъёма USB Type-C на видеокарте. Он позволял подключать VR-шлемы к компьютеру посредством единственного кабеля USB Type-C. Первыми решениям, которые использовали этот разъём, стали игровые видеокарты GeForce RTX 20-й серии на базе архитектуры Turing.

Использование VL-разъёма требовало от NVIDIA задавать более высокие значения уровня TDP для карт, поскольку сам разъём мог обеспечивать передачу питания на гарнитуру мощностью до 27 Вт. Вскоре после анонса видеокарт GeForce RTX 20-й серии партнёры NVIDIA выпустили свои графические решения. Однако в части из них отсутствовал тот самый VL-разъём, поскольку производители VR-гарнитур массово не заинтересовались этим стандартом.

Несмотря на то, что частью консорциума была компания AMD, самая она так и не выпустила ни одной видеокарты с этим разъёмом. В итоге на рынке появились всего несколько гарнитур виртуальной реальности с поддержкой технологии VirtualLink от компаний XTAL и StarVR.

Гарнитуры Oculus как использовали, так и используют обычные разъёмы USB Type-C без технологии VirtualLink. Компания Valve изначально хотела внедрить в свою гарнитуру Index поддержку стандарта с помощью специального адаптера, но в итоге от этих планов отказалась. В прошлом году она отменила предзаказы на адаптер для Valve Index, объяснив это тем, что устройство не может обеспечить надёжное и эффективное соединение с гарнитурой. Кроме того, Valve также указала, что стандарт VirtualLink не нашёл интереса среди других производителей VR-гарнитур. Судя по всему, это и стало переломным моментом для VirtualLink.

В итоге разъём стал бесполезным и только добавлял лишнюю стоимостью конечным продуктам. Но риск того стоил. VirtualLink мог сразу заменять USB , канал питания и два видеоразъёма одним единственным кабелем. На данный момент альтернативы, способной также эффективного заменить VirtualLink, не существует.

В недавно представленных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30-й серии разъём отсутствует. Официальный сайт VirtualLink не работает. Ресурс Road to VR обратился за комментариями к участникам консорциума, но ответа так и не получил. Можно смело говорить, что стандарт официально мёртв.



