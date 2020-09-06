Утечка характеристик GoPro Hero 9: аккумулятор на 41 % больше, 20-Мп датчик, 5K/30p

После различных утечек (включая изображения внешнего вида) у нас наконец-то есть спецификации GoPro Hero 9 Black и подтверждение, что предстоящая спортивная камера будет оснащена 20-Мп датчиком, способным захватывать 5K при 30 кадрах/с, и получит поддержку стабилизации HyperSmooth 3.0. Последняя утечка также свидетельствует о дружественной к экологии упаковке GoPro.

Новая GoPro будет оснащена сенсором, способным снимать 20-мегапиксельные фотографии и видео в 5K с частотой до 30 кадров/с. Также камера сможет записывать видео в замедленном режиме с частотой до 240 кадров (8-кратное замедление до 30 кадров/с). Hero 9 получит голосовое управление и водонепроницаемость на глубине до 10 метров. GoPro Hero 9 обещает улучшенную технологию программной стабилизации HyperSmooth 3.0, которая сулит ещё более плавную съёмку, чем предыдущие камеры GoPro. Также GoPro Hero 9 сможет делать фотографии в форматах RAW и HDR.

Как уже известно, Hero 9 Black, помимо стандартного тыльного сенсорного экрана, получит новый лицевой дисплей для удобного кадрирования и записи видеоблогов. GoPro также сможет предложить улучшенный режим интервальной съёмки TimeWarp 3.0 и будет поддерживать работу в качестве веб-камеры прямо из коробки. Также с камеры можно будет вести прямые трансляции в разрешении 1080p.

GoPro Hero 9 Black оснастят батареей на 1720 мА·ч, то есть зарядная ёмкость возрастёт почти на 41 % по сравнению с 1220 мА·ч у GoPro Hero 8 Black. Будем надеяться, это будет также означать увеличенное время автономной работы, но, вполне возможно, расширенная ёмкость уйдёт на новые программные функции и обработку информации с 20-Мп датчика. Для зарядки аккумуляторов можно купить дополнительное зарядное устройство, которое, по слухам, имеет функцию скоростной зарядки.

Судя по утечкам, GoPro избавилась от обычных картонно-пластиковых коробок, которые использовались для демонстрации камер в магазине. Новая упаковка для GoPro Hero 9 выглядит как жёсткий футляр, который одновременно служит и упаковкой, и местом для хранения камеры. Очевидно, GoPro сокращает чрезмерную упаковку.



