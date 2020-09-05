NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Компания NVIDIA представила аппаратно-программный комплекс Reviewer Toolkit for Graphics Performance, позволяющий проводить мониторинг производительности в играх, численно оценивать задержки вывода изображения (input lag), а также измерять энергопотребление графических карт. Набор инструментов будет полезен в первую очередь обозревателям новых видеокарт.

В состав набора входит аппаратный блок мониторинга задержки вывода изображения (LDAT), анализатор потребляемой мощности (PCAT), а также программное обеспечение FrameView 1.1.

В NVIDIA поясняют, что LDAT (Latency Display Analysis Tool) представляет собой инструмент для мониторинга значения задержки вывода изображения (input lag). Этот термин используется в отношении комплексной производительности игровых систем, описывая время между операцией ввода со стороны пользователя и отображением её результата на экране. Для профессиональных киберспортсменов этот показатель является одним из самых важных при выборе подходящего монитора. Снижение времени реакции ПК на действия игрока позволяет улучшить свою результативность в игре.

Второй инструмент, PCAT (Power Capture Analysis Tool) — это комбинация аппаратного и программного обеспечения, которая позволяет проводить точные замеры энергопотребления видеокарт, а также значения производительности в пересчёте на каждый потребляемый ватт энергии. Благодаря этому можно проводить сравнения энергоэффективности различных графических решений.

Дополняет набор инструментов программное обеспечение FrameView 1.1, которое позволяет в реальном времени следить за собираемой аппаратными средствами информацией на экране монитора. В новой версии NVIDIA переработала отчёты и файлы журнала. В полных отчётах теперь содержатся ссылки на каждую журнальную запись внутри каталога. Появился макет для автоматического создания диаграмм при переносе данных в таблицы Excel; добавилась поддержка интерфейса Vulkan и модуля PCAT. Кроме того, компания переработала установочный файл программы, упростив её обновление, а также добавила новые значения для мониторинга задержки отрисовки изображения (Render Present Latency), работы CPU и прочих системных параметров.

Воспользоваться FrameView 1.1 можно уже сейчас, загрузив его с сайта NVIDIA. Аппаратные средства LDAT и PCAT компания будет предоставлять избранным обозревателям по всему миру, чтобы они могли использовать собираемую информацию о производительности в своих обзорах новых аппаратных средств и игр.



