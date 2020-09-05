NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Компания NVIDIA представила аппаратно-программный комплекс Reviewer Toolkit for Graphics Performance, позволяющий проводить мониторинг производительности в играх, численно оценивать задержки вывода изображения (input lag), а также измерять энергопотребление графических карт. Набор инструментов будет полезен в первую очередь обозревателям новых видеокарт.

В состав набора входит аппаратный блок мониторинга задержки вывода изображения (LDAT), анализатор потребляемой мощности (PCAT), а также программное обеспечение FrameView 1.1.

NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

В NVIDIA поясняют, что LDAT (Latency Display Analysis Tool) представляет собой инструмент для мониторинга значения задержки вывода изображения (input lag). Этот термин используется в отношении комплексной производительности игровых систем, описывая время между операцией ввода со стороны пользователя и отображением её результата на экране. Для профессиональных киберспортсменов этот показатель является одним из самых важных при выборе подходящего монитора. Снижение времени реакции ПК на действия игрока позволяет улучшить свою результативность в игре.

NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Второй инструмент, PCAT (Power Capture Analysis Tool) — это комбинация аппаратного и программного обеспечения, которая позволяет проводить точные замеры энергопотребления видеокарт, а также значения производительности в пересчёте на каждый потребляемый ватт энергии. Благодаря этому можно проводить сравнения энергоэффективности различных графических решений.

NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Дополняет набор инструментов программное обеспечение FrameView 1.1, которое позволяет в реальном времени следить за собираемой аппаратными средствами информацией на экране монитора. В новой версии NVIDIA переработала отчёты и файлы журнала. В полных отчётах теперь содержатся ссылки на каждую журнальную запись внутри каталога. Появился макет для автоматического создания диаграмм при переносе данных в таблицы Excel; добавилась поддержка интерфейса Vulkan и модуля PCAT. Кроме того, компания переработала установочный файл программы, упростив её обновление, а также добавила новые значения для мониторинга задержки отрисовки изображения (Render Present Latency), работы CPU и прочих системных параметров.

NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Воспользоваться FrameView 1.1 можно уже сейчас, загрузив его с сайта NVIDIA. Аппаратные средства LDAT и PCAT компания будет предоставлять избранным обозревателям по всему миру, чтобы они могли использовать собираемую информацию о производительности в своих обзорах новых аппаратных средств и игр.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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