Очки дополненной реальности получат технологию "умного звука"

Очки дополненной реальности получат технологию

Отчет, опубликованный в блоге Facebook, сообщает о создании основанного на ИИ прототипа программного обеспечения для наушников. Новая технология распознаёт окружение — она подавляет посторонние шумы и усиливает приглушенные звуки. Оснащенная ей гарнитура дополненной реальности, по словам разработчиков, даст владельцу «слуховые сверхспособности».

Такие «сверхспособности», по мнению команды разработчиков, чрезвычайно важны для пользовательского опыта. Они помогут разговаривать по телефону в шумной компании или сосредоточиться на шепоте и крайне тихих звуках. Также очки дополненной реальности будут анализировать движения головы и глаз пользователя, чтобы определить какой источник звука ему интересен в данный момент. Система позволит, например, комфортно смотреть телевизор во время шумной вечеринки.

Еще одна разработка команды Facebook — система «перемещения» источников звука. Очки способны переносить источник звука в определенную часть помещения. К примеру, если пользователь участвует в виртуальной конференции, то голос собеседника привяжется к его местоположению. Система создаст ощущения «связи» и «присутствия», которые теряются при традиционных видеозвонках.

Подробностей о функциях и дате выхода очков дополненной реальности от Facebook почти нет. Осенью прошлого года компания сообщила о примерной дате запуска массового производства — между 2023 и 2025 годами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Изображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питаниеИзображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питание
Новая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секундуНовая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секунду
JBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTGJBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTG
Acer оснастит видеокартами GeForce RTX 30 игровые ПК Predator Orion и выпустит 360-Гц игровой монитор с NVIDIA ReflexAcer оснастит видеокартами GeForce RTX 30 игровые ПК Predator Orion и выпустит 360-Гц игровой монитор с NVIDIA Reflex
Intel сменила свой фирменный логотип впервые за 14 летIntel сменила свой фирменный логотип впервые за 14 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Видеокарты GeForce RTX 30-й серии (Ampere) получат до 24 Гбайт памяти GDDR6XВидеокарты GeForce RTX 30-й серии (Ampere) получат до 24 Гбайт памяти GDDR6X
AMD-лэптопы Honor MagicBook получат сверхбыструю 65-Вт подзарядкуAMD-лэптопы Honor MagicBook получат сверхбыструю 65-Вт подзарядку
Huawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камеройHuawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камерой
Не все процессоры AMD Ryzen 3000XT получат комплектный кулерНе все процессоры AMD Ryzen 3000XT получат комплектный кулер
Lenovo представила шлем виртуальной реальности Mirage VR S3 на базе Snapdragon 835Lenovo представила шлем виртуальной реальности Mirage VR S3 на базе Snapdragon 835
Apple купила разработчика технологий виртуальной реальности NextVR
Intel: пандемия не смогла серьёзно нарушить производство и цепочки поставок CPUIntel: пандемия не смогла серьёзно нарушить производство и цепочки поставок CPU
Ноутбуки Lenovo ThinkPad на AMD Ryzen 4000 не получат ранее заявленный порт Thunderbolt 3Ноутбуки Lenovo ThinkPad на AMD Ryzen 4000 не получат ранее заявленный порт Thunderbolt 3
Intel Rocket Lake-S действительно получат новые архитектуру, графику, чипсеты и поддержку PCIe 4.0Intel Rocket Lake-S действительно получат новые архитектуру, графику, чипсеты и поддержку PCIe 4.0
Компания Nanoco обвиняет Samsung в нарушении патентов на технологию квантовых точекКомпания Nanoco обвиняет Samsung в нарушении патентов на технологию квантовых точек
Последние новости
Подгружаем последние новости