Очки дополненной реальности получат технологию "умного звука"

Отчет, опубликованный в блоге Facebook, сообщает о создании основанного на ИИ прототипа программного обеспечения для наушников. Новая технология распознаёт окружение — она подавляет посторонние шумы и усиливает приглушенные звуки. Оснащенная ей гарнитура дополненной реальности, по словам разработчиков, даст владельцу «слуховые сверхспособности».

Такие «сверхспособности», по мнению команды разработчиков, чрезвычайно важны для пользовательского опыта. Они помогут разговаривать по телефону в шумной компании или сосредоточиться на шепоте и крайне тихих звуках. Также очки дополненной реальности будут анализировать движения головы и глаз пользователя, чтобы определить какой источник звука ему интересен в данный момент. Система позволит, например, комфортно смотреть телевизор во время шумной вечеринки.

Еще одна разработка команды Facebook — система «перемещения» источников звука. Очки способны переносить источник звука в определенную часть помещения. К примеру, если пользователь участвует в виртуальной конференции, то голос собеседника привяжется к его местоположению. Система создаст ощущения «связи» и «присутствия», которые теряются при традиционных видеозвонках.

Подробностей о функциях и дате выхода очков дополненной реальности от Facebook почти нет. Осенью прошлого года компания сообщила о примерной дате запуска массового производства — между 2023 и 2025 годами.



