Бело-чёрный корпус Deepcool Macube 110 WH выполнен в минималистском стиле

Бело-чёрный корпус Deepcool Macube 110 WH выполнен в минималистском стиле

Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Macube 110 WH, предназначенный для создания настольной игровой станции с лаконичным обликом.

Новинка выполнена в минималистском стиле. Фронтальная, верхняя и одна из боковых панелей окрашены в белый цвет, а внутреннее пространство и задняя секция получили чёрную окраску. Левая боковая стенка изготовлена из затемнённого закалённого стекла.

Бело-чёрный корпус Deepcool Macube 110 WH выполнен в минималистском стиле

Корпус позволяет создать относительно компактный игровой ПК на основе платы Mini-ITX или Micro-ATX. Общие габариты решения составляют 400 ? 225 ? 431 мм. Внутри есть место для четырёх карт расширения, в том числе для дискретных графических ускорителей длиной до 320 мм.

Бело-чёрный корпус Deepcool Macube 110 WH выполнен в минималистском стиле

Система может быть оборудована двумя 3,5-дюймовыми накопителями и двумя устройствами хранения данных формата 2,5 дюйма. На верхней панели находятся два порта USB 3.0 и комбинированное аудиогнездо.

Бело-чёрный корпус Deepcool Macube 110 WH выполнен в минималистском стиле

Компьютер на основе Macube 110 WH может быть снабжён воздушной или жидкостной системой охлаждения. Во втором случае возможен монтаж радиаторов формата до 280 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 165 мм.

Информации о сроках начала продаж корпуса и его ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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