Мышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанр

Мышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанр

Компания Razer анонсировала компьютерную мышь Naga Pro, особенностью которой является возможность адаптации к играм разных жанров. Кроме того, новинка предлагает три способа обмена данными с компьютером.

Манипулятор получил три сменные боковые панели. Одна из них содержит 12 кнопок, благодаря чему хорошо подходит для массовых многопользовательских онлайн-игр (MMO) и стратегий в реальном времени (RTS). Вторая панель предлагает шесть кнопок — она предназначена для многопользовательских онлайн-сражений на арене (MOBA) и игр в стиле королевской битвы. Наконец, третья двухкнопочная панель адресована поклонникам шутеров от первого лица (FPS).

Мышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанр

Мышь наделена оптическим сенсором с разрешающей способностью до 20 000 DPI (точек на дюйм). Реализована фирменная многоцветная подсветка Razer Chroma RGB.

Мышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанр

Соединение с ПК может осуществляться посредством Bluetooth, через беспроводную связь Razer HyperSpeed Wireless в диапазоне 2,4 ГГц или при помощи кабеля Razer Speedflex. В первом случае время автономной работы от аккумулятора достигает 150 часов, во втором — 100 часов.

Мышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанр

В зависимости от установленной боковой панели доступны в общей сложности 10, 14 или 20 программируемых кнопок. Основные переключатели рассчитаны на 70 млн срабатываний. Во встроенной памяти могут храниться пять пользовательских профилей.

Мышь Razer Naga Pro адаптируется под любой игровой жанр

Продажи мыши Razer Naga Pro уже начались. Приобрести её можно за 150 долларов США или 170 евро — в зависимости от региона сбыта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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