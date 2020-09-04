MSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger Lake

MSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger Lake

Компания MSI расширила ассортимент игровых ноутбуков серии Stealth новой моделью Stealth 15M. В основу для портативной игровой системы можно выбрать процессор Intel 11-го поколения Tiger Lake вплоть до старшей модели Core i7.

Не менее интересной особенностью новинки является её заявка на звание одного из самых тонких и лёгких игровых 15-дюймовых ноутбуков на рынке. Толщина лэптопа составляет всего 15,95 мм, а вес — до 1,69 кг.

MSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger Lake

К сожалению, производитель не полностью указывает технические характеристики Stealth 15M. Так, портативная игровая система готова предложить установку двух планок оперативной памяти DDR4-3200, но не указывается поддерживаемый объём. Также заявляется поддержка накопителей формата M.2 NVMe PCIe Gen4. Но, опять же, производитель не указывает доступные варианты объёма.

MSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger Lake

Дисплей игрового ноутбука MSI Stealth 15M с диагональю 15,6 дюйма построен с использованием IPS-матрицы. Он предлагает поддержку разрешения Full HD с частотой обновления вплоть до 240 Гц. За графические возможности отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q с 6 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6.

MSI представила один из самых тонких и лёгких игровых ноутбуков — Stealth 15M на базе Intel Tiger Lake

В оснащение также входят клавиатура с RGB-подсветкой, один разъём Thunderbolt 4 (USB 4.0 Type-C с альтернативным режимом DisplayPort), два USB 3.2, Type-A, один выход HDMI, а также разъём с поддержкой карт памяти MicroSD и комбинированный аудиоразъём. Качественный мобильный звук обеспечивает технология NAHIMIC 3.

Восполнить запас энергии батареи на 52 Вт·ч готов входящий в комплект поставки блок питания мощностью 150 Вт. С такой мощностью батарея будет заряжаться весьма быстро. Габариты ноутбука составляют 358 ? 248 ? 15,95 мм. Новинка поддерживает беспроводные стандарты передачи данных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

В продаже игровой ноутбук MSI Stealth 15M будет доступен в полностью белом или сером цветовом исполнении корпуса. К сожалению, о цене лэптопа и его доступности производитель пока ничего не сообщает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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