Ультрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 получили процессоры Intel Tiger Lake, а их вес начинается от 1,07 кг

Компания ASUS анонсировала ультрапортативные компьютеры ZenBook 14 (UX435EA/EG), ZenBook 14 (UX425) и ZenBook 13 (UX325), использующие связку из аппаратной платформы Intel Tiger Lake и операционной системы Windows 10.

Все новинки в максимальной конфигурации оснащаются процессором Core i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,7 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4x в зависимости от модели составляет 8, 16 или 32 Гбайт. Есть возможность установки быстрого твердотельного накопителя PCIe NVMe M.2 SSD вместимостью до 1 Тбайт.

Ноутбук ZenBook 14 (UX435EA/EG) оборудован 14-дюймовым экраном Full HD (1920 ? 1080 точек) с частотой обновления 60 Гц, а также встроенной графикой Iris Xe (UX435EA) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG). Присутствует дополнительный дисплей ScreenPad в тачпаде для продуктивной многозадачной работы. Весит устройство приблизительно 1,19 кг.

Модели ZenBook 14 (UX425) и ZenBook 13 (UX325), в свою очередь, снабжены экраном NanoEdge размером 14 и 13,3 дюйма формата Full HD (для старшей версии также доступна панель Quad HD с разрешением 2560 ? 1440 пикселей). Имеется цифровой блок ASUS NumberPad 2.0, встроенный в тачпад. Весят эти лэптопы всего 1,13 и 1,07 кг.

В оснащение всех новинок входят адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello, интерфейсы Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI.

Цены компания ASUS назовёт позднее.



