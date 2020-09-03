Harman Kardon представила умный портативный динамик Citation 200 стоимостью 350 евро

Harman Kardon представила умный портативный динамик Citation 200 стоимостью 350 евро

В рамках выставки IFA 2020 марка Harman Kardon представила пополнение потоковых домашних динамиков Citation со строгим скандинавским дизайном. Harman Kardon Citation 200 — это довольно любопытная умная аудиоколонка, созданная для использования как внутри дома, так и снаружи.

Harman Kardon Citation 200 позволяет без проводов транслировать музыку в HD-качестве с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Устройство наделено 1-дюймовым высокочастотным динамиком, 5-дюймовым среднечастотным и двумя пассивными излучателями для более глубоких басов. Аппарат получил собственный аккумулятор и при полной зарядке способен обеспечить до 8 часов автономной работы. Для зарядки его достаточно поместить на изящную и компактную подставку, а в дороге можно быстро заряжать через порт USB-C.

В соответствии со стилем остального семейства интеллектуальных динамиков, Citation 200 изготовлен из смешанной шерстяной ткани премиум-класса от Kvadrat со специальным покрытием для лёгкой очистки. Он также имеет защиту от брызг IPX4, для удобства использования на улице или на кухне.

Harman Kardon представила умный портативный динамик Citation 200 стоимостью 350 евро

Включить музыку можно через интеллектуального помощника Google обычной голосовой командой. Citation 200 оснащён поддержкой функций AirPlay и Chromecast для быстрого и удобного потокового воспроизведения через более чем 300 сервисов. Интеллектуальная колонка может работать в связке с другим динамиками Citation.

Harman Kardon Citation 200 будет доступен в сером и чёрном цветовых исполнениях по цене €349.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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