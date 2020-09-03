Моноблоки ASUS Zen AiO 24/22 оснащены экраном NanoEdge и аудиосистемой Harman Kardon

Моноблоки ASUS Zen AiO 24/22 оснащены экраном NanoEdge и аудиосистемой Harman Kardon

Компания ASUS анонсировала настольные компьютеры «всё в одном» Zen AiO 24 (модель A5400) и Zen AiO 22 (модель A5200), использующие аппаратную платформу Intel Comet Lake и операционную систему Windows 10.

Моноблоки оборудованы дисплеем размером соответственно 23,8 и 21,5 дюйма по диагонали. Применена панель NanoEdge с узкими рамками, занимающая 93 % площади фронтальной поверхности. Разрешение в обоих случаях составляет 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD.

Моноблоки ASUS Zen AiO 24/22 оснащены экраном NanoEdge и аудиосистемой Harman Kardon

В зависимости от модификации задействован процессор Intel Core i3-10110U, Core i5-10210U или Core i7-10510U. Объём оперативной памяти достигает 16 Гбайт. Есть возможность установки жёсткого диска вместимостью до 2 Тбайт и твердотельного накопителя ёмкостью до 512 Гбайт.

Элегантную конструкцию компьютеров подчеркивают смещённая от центра металлическая подставка и защищённая тканью фронтальная аудиосистема с сертификацией Harman Kardon.

Моноблоки ASUS Zen AiO 24/22 оснащены экраном NanoEdge и аудиосистемой Harman Kardon

Максимальная комплектация включает дискретную графику NVIDIA GeForce MX330 с 2 Гбайт памяти, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, гигабитный Ethernet-контроллер, порты USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A и HDMI.

Совместимость со стандартом крепления VESA означает, что моноблоки можно не только устанавливать на столе, но и вешать на стену.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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