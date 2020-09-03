Acer оснастит видеокартами GeForce RTX 30 игровые ПК Predator Orion и выпустит 360-Гц игровой монитор с NVIDIA Reflex

Компания Acer объявила, что её настольные игровые ПК Predator Orion будут оснащаться новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Помимо этого, компания раскрыла подробности о Predator X25 — игровом мониторе с частотой 360 Гц, оснащённом NVIDIA G-Sync и технологией NVIDIA Reflex для анализа задержек.

«Компания Acer рада одной из первых предложить новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 для настольных ПК в составе нашей игровой серии Predator Orion, — сообщил Джефф Ли (Jeff Lee), генеральный директор отдела ПК компании Acer. — Настольные ПК Predator, оснащённые новейшими GPU, помогут геймерам полностью реализовать свой потенциал с последними достижениями в производительности».

Самый продвинутый настольный игровой ПК Acer — Predator Orion 9000, построенный на процессорах Intel Core-X вплоть до Core i9-10980XE, будет оснащаться видеокартами Ampere вплоть до флагманской GeForce RTX 3090. Эту же видеокарту в максимальной комплектации предложит и система Predator Orion 5000, построенная на чипах Comet Lake-S вплоть до Core i9-10900K. Наконец, компактный Predator Orion 3000 предложит более скромное оснащение: Core i7 десятого поколения и видеокарту вплоть до GeForce RTX 3070.

Predator X25 — это 24,5-дюймовый игровой IPS-монитор с разрешением 1920 ? 1080 точек и частотой обновления 360 Гц. Он также обладает поддержкой технологии NVIDIA G-Sync и модулем NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Последний предназначен для измерения задержки ввода пользовательской системы, что позволяет довести отзывчивость игровой системы до максимума.



