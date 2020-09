JBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTG

Мощные портативные динамики для вечеринок JBL PartyBox весьма популярны. Неудивительно, что компания представила во время IFA 2020 новые модели PartyBox OTG (On The Go) и PartyBox 310. Компания называет их идеальным выбором для мобильной вечеринки благодаря сочетанию мощного звука JBL Pro Sound, светодиодной подсветкой, которая синхронизируется с музыкой и ёмкими батареями.

JBL PartyBox 310 напоминает сумку-тележку на колёсиках с выдвижной ручной — её довольно просто транспортировать. Колонка может предложить звук JBL Pro Sound с выходной мощностью 240 Вт (два твиттера и два сабвуфера), 18 часов автономной работы, световое шоу в такт музыке, защиту от брызг IPX4, кнопки с подсветкой для управления в темноте, двойные микрофонные и гитарные входы с настройкой вокала, звуковые эффекты, подключение источника звука по Bluetooth или USB , возможность использования связки из двух колонок для получения стереозвука, приложение JBL PartyBox для управления устройством и многое другое. JBL PartyBox 310 выйдет в этом месяце по цене €499 в Европе или $499,95 в США .

JBL PartyBox OTG заметно более компактное и доступное устройство, которое переносится при помощи плечевого ремня (на нём даже имеется открывашка) и имеет в комплекте беспроводный микрофон с настройками высоких, низких частот и эха. Колонка предлагает звук JBL Pro Sound с выходной мощностью 100 Вт (два твиттера и два сабвуфера), 6 часов автономной работы, световые эффекты с синхронизацией с музыкой, защиту от брызг IPX4, микрофонные и гитарные входы, подключение источника звука по Bluetooth или USB , возможность использования связки из двух колонок для получения стереозвука и так далее. JBL PartyBox OTG скоро будет доступен на сайте JBL.com по цене €299 в Европе или $299,95 в США .