JBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTG

JBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTG

Мощные портативные динамики для вечеринок JBL PartyBox весьма популярны. Неудивительно, что компания представила во время IFA 2020 новые модели PartyBox OTG (On The Go) и PartyBox 310. Компания называет их идеальным выбором для мобильной вечеринки благодаря сочетанию мощного звука JBL Pro Sound, светодиодной подсветкой, которая синхронизируется с музыкой и ёмкими батареями.

JBL PartyBox 310 напоминает сумку-тележку на колёсиках с выдвижной ручной — её довольно просто транспортировать. Колонка может предложить звук JBL Pro Sound с выходной мощностью 240 Вт (два твиттера и два сабвуфера), 18 часов автономной работы, световое шоу в такт музыке, защиту от брызг IPX4, кнопки с подсветкой для управления в темноте, двойные микрофонные и гитарные входы с настройкой вокала, звуковые эффекты, подключение источника звука по Bluetooth или USB, возможность использования связки из двух колонок для получения стереозвука, приложение JBL PartyBox для управления устройством и многое другое. JBL PartyBox 310 выйдет в этом месяце по цене €499 в Европе или $499,95 в США.

JBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTG

JBL PartyBox OTG заметно более компактное и доступное устройство, которое переносится при помощи плечевого ремня (на нём даже имеется открывашка) и имеет в комплекте беспроводный микрофон с настройками высоких, низких частот и эха. Колонка предлагает звук JBL Pro Sound с выходной мощностью 100 Вт (два твиттера и два сабвуфера), 6 часов автономной работы, световые эффекты с синхронизацией с музыкой, защиту от брызг IPX4, микрофонные и гитарные входы, подключение источника звука по Bluetooth или USB, возможность использования связки из двух колонок для получения стереозвука и так далее. JBL PartyBox OTG скоро будет доступен на сайте JBL.com по цене €299 в Европе или $299,95 в США.

JBL представила мощные портативные динамики JBL PartyBox 310 и PartyBox OTG


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Изображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питаниеИзображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питание
Новая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секундуНовая метеостанция Xiaomi измеряет температуру и влажность каждую секунду
MSI представила свои варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070MSI представила свои варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
Беспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономностиБеспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономности
Team Group представила первый потребительский SSD объёмом 15,3 Тбайт и ценой $4000Team Group представила первый потребительский SSD объёмом 15,3 Тбайт и ценой $4000
Блок рекламы


Похожие новости
Intel представила процессоры Tiger Lake для тонких и лёгких ноутбуковIntel представила процессоры Tiger Lake для тонких и лёгких ноутбуков
Team Group представила первый потребительский SSD объёмом 15,3 Тбайт и ценой $4000Team Group представила первый потребительский SSD объёмом 15,3 Тбайт и ценой $4000
MSI представила свои варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070MSI представила свои варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
MSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HDMSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HD
Sabrent представила самый быстрый твердотельный накопитель формата M.2Sabrent представила самый быстрый твердотельный накопитель формата M.2
Team Group представила быстрые твердотельные NVMe-накопители MP33 PRO и недорогие SATA-накопители CX1/CX2Team Group представила быстрые твердотельные NVMe-накопители MP33 PRO и недорогие SATA-накопители CX1/CX2
Aerocool представила вместительный корпус Visor с двумя 140-мм вентиляторами ARGBAerocool представила вместительный корпус Visor с двумя 140-мм вентиляторами ARGB
Xiomi представила свой первый изогнутый игровой монитор: 34 дюйма по цене €400Xiomi представила свой первый изогнутый игровой монитор: 34 дюйма по цене €400
MSI представила материнскую плату B550M Pro-Dash для бюджетных систем на Ryzen 3000MSI представила материнскую плату B550M Pro-Dash для бюджетных систем на Ryzen 3000
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на чипе Intel Ice Lake и ценой от $670Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на чипе Intel Ice Lake и ценой от $670
Последние новости
Подгружаем последние новости