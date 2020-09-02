Intel представила процессоры Tiger Lake для тонких и лёгких ноутбуков

Компания Intel формально представила 11-е поколение потребительских процессоров для мобильных компьютеров, которое раньше было известно под кодовым именем Tiger Lake. Эти процессоры объединяют вычислительные ядра с микроархитектурой Willow Cove и графическое ядро Xe, являясь таким образом принципиально новым решением для тонких и лёгких ноутбуков.

О конструкции процессоров Tiger Lake компания Intel подробно рассказывала в рамках своего мероприятия Architecture Day 2020. Их ключевыми компонентами выступают вычислительные ядра с микроархитектурой Willow Cove, а также новая графическая архитектура Xe.

Напомним, вычислительные ядра Willow Cove представляют собой дальнейшее развитие ядер Sunny Cove из процессоров Ice Lake и отличаются переработанной подсистемой кеш-памяти (L2-кеш увеличен до 1,25 Гбайт на ядро, L3-кеш – до 12 Мбайт, кеши – неинклюзивные). Графика Xe нового поколения предлагает до 96 исполнительных устройств (в полтора раза больше, чем раньше), имеет собственную кеш-память объёмом 16 Мбайт и значительно улучшенную энергоэффективность.

Для производства Tiger Lake используется новый усовершенствованный техпроцесс 10 нм SuperFin, который дал Intel возможность поднять планку максимальных частот мобильных процессоров U-серии (с максимальным тепловыделением 28 Вт) до 4,8 ГГц. Попутно это отразилось и на графическом ядре, частоты которого увеличились до 1,35 ГГц.

Говоря о реальной производительности представителей семейства Tiger Lake, Intel отмечает 20-процентное преимущество в скорости по сравнению с конкурирующими предложениями (в лице Ryzen 7 4800U) в офисных пакетах и кратное преимущество при редактировании фото и видео.

Однако нужно иметь в виду, что преимущество Tiger Lake в задачах обработки мультимедийного контента обусловлено поддержкой в них функций ИИ, которая реализована как AVX-512-инструкциями и отдельным блоком GNA (Gaussian and Neural Accelerator 2.0), так и расширениями DP4a на уровне графического ядра, получившего врождённую совместимость с форматом данных INT8. Все эти средства постепенно находят поддержку в специализированном программном обеспечении.

Наиболее впечатляющий скачок процессоры Tiger Lake совершили по производительности встроенной графики. Intel утверждает, что современные мобильные системы, построенные на таких процессорах, будут способны «тянуть» популярные AAA-игры в разрешении 1080p, а в целом игровая производительность графического ядра Xe более чем вдвое превосходит производительность тех решений, которые предлагались Intel до сих пор.

Более того, производительность графического ядра Xe оказывается даже выше, чем у графического ядра Vega, используемого в наиболее современных мобильных процессорах AMD Ryzen 7 (Renoir).

В числе прочих преимуществ платформ, построенных вокруг процессоров Tiger Lake, называется поддержка Thunderbolt 4 портов, беспроводной сети Wi-Fi 6, шины PCI Express 4 для подключаемых накопителей, аппаратного декодирования видео в формате AV1, аппаратной поддержки Dolby Vision и проч.

Модельный ряд процессоров Tiger Lake включает решения для тонких и лёгких ноутбуков с состоит из представителей с тепловым пакетом 12-28 Вт (ранее – U-класс, сейчас – UP3) и из представителей с тепловым пакетом 7-15 Вт (ранее – Y-класс, сейчас – UP4).

Все представленные на данный момент процессоры имеют в своём распоряжении не более четырёх вычислительных ядер, однако впоследствии Intel планирует расширять серию Tiger Lake. Восьмиядерные модели, нацеленные на производительные и игровые ноутбуки, планируются к выпуску в следующем году.

Впрочем, даже и имеющиеся четырёхъядерные процессоры будут активно использоваться ведущими производителями ноутбуков. Сообщается, что к концу года число разнообразных дизайнов на базе Tiger Lake достигнет полутора сотен, а среди партнёров Intel по продвижению нового семейства чипов называются такие производители, как Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и другие.



