Team Group представила первый потребительский SSD объёмом 15,3 Тбайт и ценой $4000

Компания Team Group анонсировала твердотельный (SSD) накопитель с лаконичным обозначением QX: утверждается, что это первое на рынке устройство «потребительского класса», способное хранить 15,3 Тбайт информации.

Новинка выполнена на основе микрочипов флеш-памяти 3D QLC NAND: данная технология предусматривает хранение четырёх бит информации в одной ячейке. Для подключения используется интерфейс SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Устройство получило 2,5-дюймовый форм-фактор. Габариты составляют 100 ? 69,9 ? 7 мм. Таким образом, использовать накопитель можно и в настольных компьютерах, и в ноутбуках.

Заявленная скорость чтения информации достигает 560 Мбайт/с, скорость записи — 480 Мбайт/с. Показатель MTBF (среднее время безотказной работы) заявлен в 1,5 млн часов.

Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS, Linux и Microsoft Windows. На устройство предоставляется трёхлетняя гарантия.

В продажу накопитель Team Group QX поступит по ориентировочной цене 3990 долларов США .



