Беспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономности

Беспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономности

Компания ZTE в рамках презентации первого в мире смартфона с подэкранной селфи-камерой — аппарата Axon 20 5G — представила полностью беспроводные наушники погружного типа LiveBuds.

Комплект поставки новинки традиционен: это модули-вкладыши для левого и правого уха, а также футляр для подзарядки. Суммарное заявленное время автономной работы (с учётом зарядки через кейс) достигает двадцати часов.

Наушники выполнены в чёрном цвете и снабжены небольшими ножками. Сертификация IPX5 означает защиту от влаги. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводное подключение Bluetooth 5.0.

Беспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономности

На внешней стороне вкладышей присутствуют органы управления. Конструкция включает два микрофона; реализована система электронного шумоподавления. Каждый из погружных модулей весит около 4 граммов.

Наушники ZTE LiveBuds уже поступили в продажу. Приобрести их можно по ориентировочной цене 30 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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