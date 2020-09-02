MSI представила свои варианты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070

Компания Micro-Star International (MSI) пополнила свои серии игровых графических карт Gaming и Ventus моделями GeForce RTX 30-й серии, построенными на базе новой микроархитектуры NVIDIA Ampere.

Серии MSI Gaming Trio и Gaming X Trio пополнилась моделями GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Все новинки предлагают обновлённый дизайн системы охлаждения TRI FROZR 2, использующей массивные радиаторы, а также три новых вентилятора TORX Fan 4.0. Особенность последних заключается в том, что каждые две лопасти пропеллера соединены между собой в пару, что, по мнению производителя, делает систему охлаждения более эффективной по сравнению с предыдущим поколением СО TRI FROZR.

Поскольку видеокарты получились массивными, они оснащены пластиной жёсткости (бэкплейтом), которая предотвращает изгиб платы. По традиции все новинки серий Gaming Trio и Gaming X Trio оснащены RGB-подсветкой, которой можно управлять через фирменно ПО MSI Mystic Light и синхронизировать с остальной подсветкой компьютера через Mystic Light Sync и Ambient Link, входящих в программный пакет Dragon Center.

К сожалению, производитель не указывает полные технические характеристики ни одной из представленных сегодня видеокарт. Но и сама NVIDIA не спешит раскрывать все карты. На данный момент известно, что модели MSI Gaming GeForce RTX 3090 Gaming Trio/Gaming X Trio оборудованы 24 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X, с поддержкой шины 384 бит. Для дополнительного питания новинки используют три 8-контактных разъёма. Вероятно, что обе карты имеют заводской разгон. Но у модели Gaming X Trio он будет по традиции несколько выше, чем у Gaming Trio.

Модели GeForce RTX 3080 Gaming X Trio и GeForce RTX 3080 Gaming Trio оснащены 10 Гбайт видеопамяти GDDR6X с поддержкой шины 320 бит. Для дополнительного питания карты также используют три 8-контактных VGA-разъёма. Младшие GeForce RTX 3070 тех же серий оснащены 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6, с поддержкой шины 256 бит. Для работы оба варианта используют два 8-контактных разъёма дополнительного питания.

Система охлаждения видеокарт MSI Ventus теперь предлагает не только два вентилятора охлаждения. Серия пополнилась более эффективным с точки зрения охлаждения вариантом с тремя «вертушками». Последние, кстати, MSI обновила до версии TORX Fan 3.0. Серия представлена моделями GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 с заводским разгоном и без такового.

На данный момент известны лишь габариты данных моделей. В исполнении MSI Ventus 3X вес GeForce RTX 3090 составляет 1397 грамм, а у моделей RTX 3080 он равен 1370 грамм. Размеры новинок — 305 ? 120 ? 57 мм. Вес моделей MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X (OC) производитель не указывает. Однако называет их размеры — 305 ? 121 ? 52 мм. Габариты моделей MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X (OC) пока также остаются неизвестными. Для дополнительного питания видеокарты данной серии оснащены двумя 8-контактными разъёмами.

Все вышеуказанные видеокарты от компании MSI оснащены тремя видеовыходами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1.

Производитель обещает рассказать более подробно о своих новинках завтра, в рамках специального стрима. Возможно, тогда же мы узнаем и о ценах на данные видеокарты, поскольку MSI их пока не называла. В то же отмечается, что в будущем компания собирается представить другие варианты исполнения.



