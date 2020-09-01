MSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HD

MSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HD

Компания MSI адресует геймерам очередную новинку — монитор Optix MAG270VC2, выполненный на основе вогнутой матрицы VA с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD).

В устройстве реализован ряд технологий, призванных повысить качество игрового процесса. Так, система Adaptive Sync отвечает за плавность геймплея, а функция Night Vision помогает улучшить видимость тёмных сцен. Технологии Anti-Flicker и Less Blue Light сокращают нагрузку на глаза во время продолжительных баталий.

MSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HD

Монитор обладает частотой обновления 165 Гц и временем отклика в 1 мс. Заявлен 95,66-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 122,18-процентный охват цветового пространства sRGB.

Панель обладает радиусом кривизны 1800R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 3000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1.

MSI представила изогнутый 27-дюймовый монитор Optix MAG270VC2 с частотой 165 Гц и разрешением Full HD

Новинка располагает интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и HDMI 1.4. Подставка позволяет изменять высоту дисплея по отношению к поверхности стола, регулировать углы его наклона и поворота. Кроме того, нужно выделить безрамочный дизайн с трёх сторон.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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