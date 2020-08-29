Изображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питание

Сегодня новости о новых графических картах GeForce 30-й серии сыплются словно из рога изобилия. Очередное изображение печатной платы будущей игровой видеокарты Zotac демонстрирует, насколько большим получился графический процессор GA102 относительно платы, в составе которой он используется. На это обратил внимание ресурс VideoCardz.

Напомним, что согласно более ранним утечкам, чип GA102 должен использоваться в моделях GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Как отмечает источник, на изображении находится печатная плата нереференскного образца видеокарты серии Zotac RTX Trinity. На снимке можно отметить очень близкое друг к другу, а также самому графическому процессору расположение чипов памяти стандарта GDDR6X. Такая плотная компоновка может говорить об их потенциально высоком нагреве. Кроме того, на изображении видны плотно расположенные друг к другу элементы 20-фазной подсистема питания графического процессора.

Также бросается в глаза отсутствие у данной модели GeForce RTX 30-й серии контактов интерфейса NVLink. По мнению ресурса VideoCardz, этот факт может указывать, что перед нами находится плата GeForce RTX 3080. Однако наличие 12 чипов памяти говорит скорее в пользу флагмана RTX 3090. Опять же, использование именно 12 чипов памяти тоже находится пока под вопросом. Предположительно один из них расположен под графическим процессором, однако качество изображения не позволяет сделать однозначный вывод на этот счёт.

Конечно, речь идёт только о рендере, а не о настоящей фотографии платы, поэтому делать какой-либо глубокий анализ, исходя из увиденного, пока рано. Изображения видеокарт Zotac GeForce RTX 30-й серии на базе архитектуры Ampere ранее попали в Сеть по ошибке самого производителя. Ожидается, что анонс новой серии игровых видеокарт состоится 1 сентября.



