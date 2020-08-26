Дебютировал ноутбук Tuxedo Pulse 14 — симбиоз Linux и AMD Ryzen 4000H

Дебютировал ноутбук Tuxedo Pulse 14 — симбиоз Linux и AMD Ryzen 4000H

Компания Tuxedo Computers анонсировала новый портативный компьютер, в котором используется не слишком распространённая связка из операционной системы с ядром Linux и аппаратной платформы AMD Ryzen 4000H.

Ноутбук получил название Pulse 14: он оснащён 14-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

«Сердце» компьютера — процессор Ryzen 5 4600H (шесть ядер; 3,0–4,0 ГГц) или Ryzen 7 4800H (восемь ядер; 2,9–4,2 ГГц). Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Radeon RX Vega 6 и Radeon RX Vega 7 соответственно.

Дебютировал ноутбук Tuxedo Pulse 14 — симбиоз Linux и AMD Ryzen 4000H

Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт. Есть возможность установки быстрого твердотельного накопителя PCIe NVMe M.2 2280 SSD вместимостью до 2 Тбайт.

Дебютировал ноутбук Tuxedo Pulse 14 — симбиоз Linux и AMD Ryzen 4000H

В арсенале ноутбука — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, стереофонические динамики, клавиатура с подсветкой, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, интерфейсы USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 2.0 Type-A, слот для карты microSD. Габариты составляют 320 ? 215 ? 16,8 мм, вес — 1,05 кг.

Новинка может поставляться с платформой Tuxedo_OS GNU/Linux, Ubuntu или OpenSUSE. Цена составляет от 825 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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