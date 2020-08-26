Продажи GPU во втором квартале выросли, а AMD и NVIDIA смогли откусить часть рыночной доли Intel

Аналитики компании Jon Peddie Research (JPR) подготовили свежий отчёт по рынку графических решений за второй квартал 2020 года. Специалисты отмечают, что общие поставки GPU во второй четверти года выросли на 2,5 % по отношению к предыдущему кварталу.

Эксперты сообщают, что в квартальном выражении компания AMD увеличила поставки своих графических процессоров (как дискретных, так и интегрированных) во втором квартале на 8,4 %. Общие поставки графических решений Intel , напротив, снизились на 2,7 %. NVIDIA в свою очередь увеличила свои поставки на 17,8 % по отношению к предыдущему кварталу.

Квартальные результаты поставок за отдельный год

Общий показатель проникновения интегрированных и дискретных GPU в персональные компьютеры (включая ноутбуки и рабочие станции) составил 126 %, что примерно на 2,3 % больше, чем показатель предыдущего квартала. Также специалисты отметили 6,6-процентный рост поставок дискретных видеокарт для настольных систем.

По данным исследователей, рынок ПК в целом вырос в квартальном выражении на 0,68 %, а в годовом — на 12,54 %. Объёмы поставок планшентных компьютеров по данным Jon Peddie Research по отношению к предыдущему кварталу не изменились. Эксперты отмечают, что обычно результаты второго квартала оказываются ниже результатов первой четверти года. Однако в этом году картина поменялась. Во втором квартале наблюдался хоть и незначительный, но рост поставок графических решений. Специалисты объясняют это непредсказуемым влиянием пандемии коронавируса.

На приведённом выше графике отображена общая картина о доле рынка дискретных графических ускорителей AMD и NVIDIA по отдельным кварталам. Согласно графику, на каждую проданную видеокарту с чипом AMD в прошедшем квартале приходилось четыре проданные видеокарты на базе процессоров NVIDIA. Причём NVIDIA заметно усилила свои позиции как по сравнению с первым кварталом, так и в сравнении с прошлым годом.

По данным аналитиков, коронавирус нарушил планы многих потребителей, что сказалось на общей ситуации на рынке. Из-за пандемии заметно вырос спрос на ноутбуки. Обычно рост в этом сегменте наблюдается в третьем квартале года, поскольку люди готовятся к новому учебному сезону. Но в этом году потребители решили активизировались раньше. В то же время продажи настольных ПК во втором квартале 2020 года несколько снизились. Негативный эффект на продажи десктопов, как считают аналитики, оказали проблемы Intel , связанные с производственным процессом и отсутствием заметного прогресса.

«Мы считаем, что ситуация в мире, обязывающая оставаться и работать из дома, продолжала увеличивать спрос, даже несмотря на рекордный уровень безработицы в мире», — отмечают аналитики.

Для сегмента графических процессоров, традиционно считающимся лучшим индикатором состояния рынка компьютеров, большинство производителей полупроводниковой продукции прогнозируют 12-процентный рост поставок в следующем квартале. Часть этих прогнозов основывается на факторе сезонности, но также рост может быть связан и с продолжающимся влиянием того же коронавируса.



