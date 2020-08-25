Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Известный энтузиаст, Юрий 1usmus Бублий, который уже прославился среди пользователей Socket AM4-систем своей утилитой DRAM Calculator for Ryzen, готовит к выпуску ещё одну полезную программу. Она должна будет помочь владельцам процессоров с архитектурой Zen 2 выжать из их систем дополнительную производительность при одновременном снижении энергопотребления.

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak. К сожалению, данная программа не сможет работать с более ранними процессорами Ryzen, но зато автор обещает реализовать совместимость с ожидаемыми носителями микроархитектуры Zen 3.

Принцип функционирования ClockTuner for Ryzen сводится к автоматической классификации ССХ-комплексов по качеству и индивидуальному подбору максимальной частоты для каждого из них. Это позволяет тонко настроить процессор, не просто увеличив его производительность, а вместе с попутным снижением энергопотребления. Фактически, речь идёт об интеллектуальном разгоне каждого CCX-комплекса, который выполняется с попутной оптимизацией кривой напряжений. Хотя этот подход и отключает технологию Precision Boost 2.0 в пользу разгона до фиксированных значений частот (индивидуальных для каждого CCX-комплекса), все энергосберегающие процессорные функции при этом остаются работоспособны.

Для иллюстрации эффективности работы своего детища Юрий поделился результатами, полученными в системах на базе процессоров Ryzen 9 3900X и Ryzen Threadripper 3960X. В первом случае применение ClockTuner for Ryzen позволило увеличить производительность на 6,5 % при снижении энергопотребления на 9 % (при тестировании в Cinebench R20).

Во втором – процессор получил прирост производительности на 5,3 % с одновременным снижением энергопотребления на 4,2 %. Впрочем, поскольку утилита подбирает параметры для каждого процессора индивидуально, результаты в каждом конкретном случае будут получаться свои.

Немаловажно, что программа ClockTuner for Ryzen полностью автоматизирует процесс настройки и не требует от пользователя никаких специальных знаний. В утилите будут встроены все необходимые тесты (Prime95 для проверки стабильности и Cinebench R20 для проверки производительности), а интерфейс позволит оптимизировать производительность и энергопотребление «в один клик».

Утилита сможет работать на любых материнских платах, поскольку она напрямую оперирует низкоуровневыми регистрами SMU процессора и не зависит ни от чипсета, ни от BIOS.

Как обещает автор, публичный доступ к ClockTuner for Ryzen будет открыт в середине сентября, а в настоящее время утилита находится в стадии закрытого бета-теста.



