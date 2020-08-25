Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Известный энтузиаст, Юрий 1usmus Бублий, который уже прославился среди пользователей Socket AM4-систем своей утилитой DRAM Calculator for Ryzen, готовит к выпуску ещё одну полезную программу. Она должна будет помочь владельцам процессоров с архитектурой Zen 2 выжать из их систем дополнительную производительность при одновременном снижении энергопотребления.

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak. К сожалению, данная программа не сможет работать с более ранними процессорами Ryzen, но зато автор обещает реализовать совместимость с ожидаемыми носителями микроархитектуры Zen 3.

Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Принцип функционирования ClockTuner for Ryzen сводится к автоматической классификации ССХ-комплексов по качеству и индивидуальному подбору максимальной частоты для каждого из них. Это позволяет тонко настроить процессор, не просто увеличив его производительность, а вместе с попутным снижением энергопотребления. Фактически, речь идёт об интеллектуальном разгоне каждого CCX-комплекса, который выполняется с попутной оптимизацией кривой напряжений. Хотя этот подход и отключает технологию Precision Boost 2.0 в пользу разгона до фиксированных значений частот (индивидуальных для каждого CCX-комплекса), все энергосберегающие процессорные функции при этом остаются работоспособны.

Для иллюстрации эффективности работы своего детища Юрий поделился результатами, полученными в системах на базе процессоров Ryzen 9 3900X и Ryzen Threadripper 3960X. В первом случае применение ClockTuner for Ryzen позволило увеличить производительность на 6,5 % при снижении энергопотребления на 9 % (при тестировании в Cinebench R20).

Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Во втором – процессор получил прирост производительности на 5,3 % с одновременным снижением энергопотребления на 4,2 %. Впрочем, поскольку утилита подбирает параметры для каждого процессора индивидуально, результаты в каждом конкретном случае будут получаться свои.

Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Немаловажно, что программа ClockTuner for Ryzen полностью автоматизирует процесс настройки и не требует от пользователя никаких специальных знаний. В утилите будут встроены все необходимые тесты (Prime95 для проверки стабильности и Cinebench R20 для проверки производительности), а интерфейс позволит оптимизировать производительность и энергопотребление «в один клик».

Утилита сможет работать на любых материнских платах, поскольку она напрямую оперирует низкоуровневыми регистрами SMU процессора и не зависит ни от чипсета, ни от BIOS.

Как обещает автор, публичный доступ к ClockTuner for Ryzen будет открыт в середине сентября, а в настоящее время утилита находится в стадии закрытого бета-теста.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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