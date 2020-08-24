Ждём RTX 3090: современные видеокарты не справились с Microsoft Flight Simulator в 8К

Издание TweakTown провело тестирование Microsoft Flight Simulator в 8К. Журналисты портала пришли к выводу, что в таком разрешении игра не способна нормально работать на современных видеокартах. Причём это касается даже флагманских решений.

Испытания показали, что теоретически Microsoft Flight Simulator в 8К-разрешении может функционировать только на графическом процессоре NVIDIA Titan RTX c 24 Гбайт видеопамяти GDDR6. Но даже в этом случае производительность в среднем держится на отметке лишь в 10 кадров/с.

Одним из главных препятствий при запуске Microsoft Flight Simulator в 8К становится объём видеопамяти. Пользователям понадобятся видеокарты на 16?17 Гбайт, которые не встретишь в среднестатистическом игровом ПК. И это без включённого сглаживания, так как данная опция требует ещё 7?8 Гбайт. Журналисты также отметили, что обязательное условие для запуска проекта в 8К — 32 Гбайт оперативной памяти, потому что Microsoft Flight Simulator использует целых 16 Гбайт.

После тестирования портал TweakTown пришёл к следующему выводу: для корректной работы нового авиасимулятора в 8К на рынке должны появиться видеокарты с 24 Гбайт видеопамяти GDDR6, дающие прирост производительности 40?50 %. Впоследствии работоспособность игры наверняка попытаются оценить на NVIDIA GeForce RTX 3090.

Microsoft Flight Simulator вышла 18 августа 2020 года на ПК. В Steam проект получил 7974 отзыва, 69 % из которых положительные. Отрицательные рецензии связаны с техническими недочётами и проблемами с загрузкой.



