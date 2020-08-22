Galax и Gainward начали рекламировать видеокарты GeForce RTX 30-й серии

В Китае стартовали рекламные кампании готовящихся к выпуску кастомных графических карт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. По данным ресурса VideoCardz, на просторах китайского сегмента интернета были обнаружены постеры местных производителей Galax и Gainward.

Рекламные материалы сообщают, что покупатели скоро увидят видеокарты Galax нового поколения. Изображения имеют отсылки к четырём сериям графических карт Galax: Hall of Fame, Boomstar (новая серия), Metal Master и Gamer.

GeForce RTX 30

Китайский производитель графических карт NVIDIA, компания Gainward в свою очередь опубликовала серию постеров-загадок. Пользователям китайского интернета предлагается угадать цену и вес видеокарт Gainward нового поколения. Тому, кто отгадает — компания обещает предоставить 50-процентную скидку на любую модель видеокарты поколения Ampere.

Напомним, что NVIDIA официально запланировала на 1 сентября мероприятие GeForce Special Event, на котором, как ожидается, представит новое поколение графических карт GeForce RTX 30-й серии (название пока неофициальное) на базе микроархитектуры Ampere. Согласно последним слухам, NVIDIA анонсирует не всю серию видеокарт, а лишь старшие модели. Ещё одно мероприятие компании запланировано на октябрь этого года. Вполне вероятно, что младшие или средние модели серии будут представлены именно на нём.



