Razer вышла на рынок офисной периферии с эргономичной мышью за $100 и механической клавиатурой за $140

Razer известна в первую очередь своей игровой периферией. Устройства компании чаще всего имеют чёрный окрас и выделяются яркой RGB-подсветкой. Однако новое семейство Razer, состоящее из беспроводных мыши и механической клавиатуры, а также эргономичного коврика, несколько выбивается из общей стилистики.

Razer

Основной упор в мыши Pro Click, стоимость которой составляет $100, сделан на эргономику. Устройство оснащено вогнутой опорой для большого пальца и имеет достаточно крупные габариты. Для её разработки Razer объединилась с компанией Humanscale, занимающейся офисной эргономикой. Мышь сконструирована таким образом, чтобы запястье пользователя располагалось под углом 30 градусов, что должно предотвращать тендинит и синдром запястного канала.

Pro Click оснащена оптическим датчиком Razer 5G с чувствительностью 16000 DPI. По словам Razer, устройство действительно очень удобно использовать. Отдельно стоит отметить металлическое колесо прокрутки с насечкой. Для зарядки мыши используется порт microUSB. Одного заряда, по заявлению компании, хватает на 400 часов работы. Мышь имеет две дополнительных кнопки на боковой грани, назначение которых можно настроить с помощью ПО Razer Synapse 3 Всего программируемых кнопок восемь.

Razer

Механическая беспроводная клавиатура Pro Type разрабатывалась без участия Humanscale, поэтому её эргономика далека от идеальной. Тем не менее, клавиатура достаточно удобна и может похвастаться равномерной белой подсветкой каждой клавиши. В ней применяются фирменные механические переключатели Razer Orange. Как и мышь Pro Click, клавиатуру можно подключать как по Bluetooth, так и с помощью 2,4 ГГц адаптера. Стоимость клавиатуры составляет $140.

Razer

Помимо этого, компания представила коврик Pro Glide, стоимостью $10. Все представленные продукты поступают в продажу с сегодняшнего дня.



