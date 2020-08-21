Механическая клавиатура ASUS TUF Gaming K3 RGB снабжена красочной подсветкой Aura

Механическая клавиатура ASUS TUF Gaming K3 RGB снабжена красочной подсветкой Aura

Компания ASUS выпустила клавиатуру TUF Gaming K3 RGB, разработанную специально для любителей игр: новинка наделена надёжными механическими переключателями, рассчитанными на 50 млн нажатий.

Устройство выполнено на основе алюминиевой рамы, которая придаёт прочность и наделяет клавиатуру достаточным весом, чтобы уверенно стоять на одном месте в пылу виртуальных сражений.

Могут применяться механические переключатели трёх типов: Blue, Brown и Red. Каждое срабатывание клавиши регистрируется независимо от остальных, поэтому клавиатура способна корректно обработать любое число одновременных нажатий.

Механическая клавиатура ASUS TUF Gaming K3 RGB снабжена красочной подсветкой Aura

Модель TUF Gaming K3 RGB получила красочную подсветку Aura, настраиваемую индивидуально для каждой кнопки. Работу подсветки можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции.

Клавиатура поставляется с подставкой под запястья, повышающей уровень комфорта во время продолжительных игровых сеансов. Удобное магнитное крепление позволяет легко присоединять и отсоединять подставку, когда необходимо.

Механическая клавиатура ASUS TUF Gaming K3 RGB снабжена красочной подсветкой Aura

Предусмотрены восемь программируемых клавиш с записью макросов «на лету» и хранением настроек во встроенной памяти. Кроме того, стоит упомянуть сквозной порт USB. Габариты составляют 438,7 ? 130,9 ? 38,75 мм, вес — 1110 г.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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