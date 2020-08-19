Корпус TerraMaster D4-300 позволяет создать хранилище данных из четырёх накопителей

Корпус TerraMaster D4-300 позволяет создать хранилище данных из четырёх накопителей

Компания TerraMaster анонсировала устройство D4-300 класса DAS (Direct Attached Storage), предназначенное для построения внешнего хранилища информации.

Новинка располагает четырьмя отсеками для накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0. Могут применяться твердотельные модули или традиционные жёсткие диски. Максимально допустимая вместимость составляет 72 Тбайт в конфигурации 4 накопителя по 18 Тбайт.

Для подключения к персональному компьютеру или рабочей станции служит интерфейс USB 3.1 Type-C. Заявленная скорость передачи данных достигает 420 Мбайт/с при чтении и 390 Мбайт/с при записи.

Устройство заключено в корпус с габаритами 227 ? 225 ? 136 мм. За охлаждение отвечают два вентилятора диаметром 80 мм. Питание подаётся через сетевой адаптер.

Корпус TerraMaster D4-300 позволяет создать хранилище данных из четырёх накопителей

Разработчик говорит о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows, Apple macOS и Linux. Модель TerraMaster D4-300 подходит для формирования хранилищ различного назначения: это могут быть ёмкие видео и музыкальные библиотеки, системы для записи резервных копий файлов, корпоративные депозитарии и пр.

Информации об ориентировочной цене новинки пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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