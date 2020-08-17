Имеющихся запасов памяти в серверном сегменте хватит на пару кварталов

Квартальная отчётность производителей памяти, опубликованная к середине года, повсеместно упоминала снижение прогноза на третий квартал по выручке из-за сформированных в первом полугодии увеличенных товарных запасов на стороне клиентов. В серверном сегменте эти излишки сохранятся дольше всего — в отдельных случаях, до конца года.

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Как отмечает издание Barron’s, аналитики Deutsche Bank видят основную проблему в наличии у производителей серверного оборудования избыточных запасов микросхем памяти. Их хватит на один или два квартала, в течение которых они не будут покупать новые партии памяти. Пока спрос на серверное оборудование рос в условиях самоизоляции, производитель закупали память с запасом, опасаясь перебоев в поставках и рассчитывая на сохранение высокого спроса. К середине года стало понятно, что рынок близок к насыщению, и во втором полугодии спрос в серверном сегменте сократится.

По данным Barclays, за три месяца цены на память снизились на 20 %, но внутри сегмента действуют разнонаправленные векторы. Корпоративный сектор действительно демонстрирует снижение спроса, а вот персональным компьютерам и смартфонам требуется больше памяти. В последнем случае драйвером роста спроса является экспансия аппаратов с поддержкой сетей 5G. В сегменте персональных компьютеров спрос на ноутбуки остаётся высоким, преимущественно со стороны образовательного сектора. Во многих странах мира пандемия вынудит сохранить дистанционную форму образования и во втором полугодии.

Эксперты Cascend Securities оценивают конкретно перспективы компании Micron Technology. Выручка на направлении центров обработки данных достигает 30 % от совокупной, поэтому снижение спроса в сегменте заметно ударит по финансовым показателям производителя в этом полугодии. За три дня торгов курс акций Micron снизился на 4,5 % на фоне подобных оценок.



