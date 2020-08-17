Kingston покрасила гарнитуру HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 в белый, чтобы она подошла для PlayStation 5

Бренд HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, анонсировал игровую гарнитуру Cloud Stinger Core Wireless 7.1 в новом исполнении: белом цвете с яркими синими акцентами, что соответствует оформлению будущей консоли Sony PlayStation 5.

Устройство наделено 40-миллиметровыми динамиками, которые обеспечивают полное погружение в игру, подчёркивая средние и высокие частоты и выделяя низкочастотную составляющую. Поддерживается виртуальное объёмное звучание формата 7.1.

Возможно подключение к игровым приставкам PlayStation и персональным компьютерам. Обмен данными осуществляется посредством радиосвязи в диапазоне 2,4 ГГц; радиус действия достигает 20 м.

Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Имеется электретный конденсаторный микрофон со средствами шумоподавления. Весит устройство 244 г.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 17 часов. Для восполнения запаса энергии служит USB-кабель длиной 0,5 м.

Информации о том, когда и по какой цене белоснежная гарнитура HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 поступит в продажу, на данный момент нет.



