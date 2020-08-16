Evening Standard: NVIDIA договорится о покупке ARM ещё до конца лета за $50 млрд

Evening Standard: NVIDIA договорится о покупке ARM ещё до конца лета за $50 млрд

Соревнование по покупке британского технологического гиганта ARM накаляется: как сообщило лондонское издание Evening Standard, американский производитель NVIDIA приступил к эксклюзивным переговорам. Источники утверждают, что поглощение будет завершено до конца лета, а стоимость сделки может достичь ?40 млрд ($52,3 млрд).

Компания ARM со штаб-квартирой в Кембридже, занимающаяся разработкой чипов, была выставлена ??на продажу японской Softbank ещё в апреле, причём специалисты банка Goldman Sachs были привлечены, чтобы связаться с заинтересованными покупателями. Холдинг Softbank решил продать столь ценный ресурс из-за того, что сам находится в затруднительном положении: он понёс большие убытки после ряда неудачных инвестиций, например, в WeWork.

В апреле Goldman Sachs обратился к Apple, которая отказалась от покупки бизнеса. Затем банк попытался привлечь в качестве покупателей консорциум, в который должны были войти Qualcomm, Samsung и NVIDIA — каждая бы получила определённую долю в ARM. Однако калифорнийская NVIDIA оказалась единственным заинтересованным покупателем.

Evening Standard: NVIDIA договорится о покупке ARM ещё до конца лета за млрд

Основатель Softbank Масаёши Сон (Masayoshi Son) хочет получить 40 млрд фунтов стерлингов — это почти вдвое больше суммы, уплаченной им в 2016 году за британскую компанию. Однако поглощение, возможно, не согласует британское правительство, которое в том же 2016 году настояло, чтобы компания Softbank сохранила штаб-квартиру ARM в Великобритании и увеличила штат сотрудников. Возможно, NVIDIA придётся пойти на те же условия.

Сделка также может вызвать напряжённость в торговых переговорах с Японией. Великобритания надеется быстро заключить торговую сделку с Японией перед тем, как покинуть Европейский Союз в следующем году. Все стороны отказались давать комментарии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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