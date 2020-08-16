Названа дата старта продаж недорогих материнских плат для Ryzen на чипсете AMD A520

Компания AMD анонсировала новый A520 чипсет для самых доступных материнских плат ещё в середине июня. Теперь же стало известно, когда платы на его основе поступят в продажу. Более того, некоторые из грядущих новинок уже появились в ассортименте западных магазинов, благодаря чему стали известны их цены.

На виртуальном прилавке американского магазина Newegg обнаружилась материнская плата ASUS Prime A520M-K, и оценена она в $76. Она является типичной представительницей материнских плат начального уровня.

Здесь имеется подсистема питания с шестью фазами и без радиаторов охлаждения, слот PCIe 3.0 x16 и два PCIe 3.0 x1, порты SATA III и один M.2, а также два слота DDR4 DIMM. Что примечательно, заявляется поддержка оперативной памяти с частотой до 4600 МГц в разгоне, что для материнских плат начального уровня является нетипичным.

Отметим, что предшественница описанной материнской платы — Prime A320M-K — в том же магазине стоит немного дешевле — $64,35. С точки зрения оснащения они мало чем отличаются друг от друга, разве что подсистема питания у более старой платы слабее. Отдельно необходимо подчеркнуть, что платы на базе A520 не смогут предложить поддержку шины PCI Express 4.0. Однако их преимущество заключается в гарантированной совместимости со следующим поколением Socket AM4-процессоров.

Newegg обещает начать доставлять покупателям ASUS Prime A520M-K уже 19 августа. В качестве же даты официального старта продаж материнских плат на AMD A520 сетевые источники называют 18 августа, то есть ближайший вторник. В этот день производители представят свои новинки на новом чипсете AMD. Стоимость большинства моделей не должна превысить $100.



