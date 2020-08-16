Названа дата старта продаж недорогих материнских плат для Ryzen на чипсете AMD A520

Названа дата старта продаж недорогих материнских плат для Ryzen на чипсете AMD A520

Компания AMD анонсировала новый A520 чипсет для самых доступных материнских плат ещё в середине июня. Теперь же стало известно, когда платы на его основе поступят в продажу. Более того, некоторые из грядущих новинок уже появились в ассортименте западных магазинов, благодаря чему стали известны их цены.

На виртуальном прилавке американского магазина Newegg обнаружилась материнская плата ASUS Prime A520M-K, и оценена она в $76. Она является типичной представительницей материнских плат начального уровня.

Названа дата старта продаж недорогих материнских плат для Ryzen на чипсете AMD A520

Здесь имеется подсистема питания с шестью фазами и без радиаторов охлаждения, слот PCIe 3.0 x16 и два PCIe 3.0 x1, порты SATA III и один M.2, а также два слота DDR4 DIMM. Что примечательно, заявляется поддержка оперативной памяти с частотой до 4600 МГц в разгоне, что для материнских плат начального уровня является нетипичным.

Названа дата старта продаж недорогих материнских плат для Ryzen на чипсете AMD A520

Отметим, что предшественница описанной материнской платы — Prime A320M-K — в том же магазине стоит немного дешевле — $64,35. С точки зрения оснащения они мало чем отличаются друг от друга, разве что подсистема питания у более старой платы слабее. Отдельно необходимо подчеркнуть, что платы на базе A520 не смогут предложить поддержку шины PCI Express 4.0. Однако их преимущество заключается в гарантированной совместимости со следующим поколением Socket AM4-процессоров.

Названа дата старта продаж недорогих материнских плат для Ryzen на чипсете AMD A520

Newegg обещает начать доставлять покупателям ASUS Prime A520M-K уже 19 августа. В качестве же даты официального старта продаж материнских плат на AMD A520 сетевые источники называют 18 августа, то есть ближайший вторник. В этот день производители представят свои новинки на новом чипсете AMD. Стоимость большинства моделей не должна превысить $100.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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