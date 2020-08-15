Китайцы и E Ink с размахом подошли к производству рекламных дисплеев на «электронных чернилах»

Дисплеи компании E Ink на так называемых «электронных чернилах» успели пережить и взлёт, и падение, но дальше электронных книжек сильно не продвинулись. Из сторонних применений наиболее востребованными оказались электронные ценники с экранами E Ink для оформления товаров в магазинах розничной продажи. Но с большеформатными дисплеями для информационных и рекламных табло у E Ink пока не складывается. Возможно, сегодня всё изменилось.

Как сообщает нам пресс-релиз E Ink, она и один из крупнейших в Китае производителей дисплеев, компания TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), начали сотрудничать в области производства большеформатных соединительных кросс-плат для продвижения «крупноформатной электронной бумаги». Как нетрудно догадаться, начинание направлено на производство рекламных дисплеев, изображение на которых будет отлично выглядеть под яркими солнечными лучами и при этом не разорит владельцев на счетах за электричество.

Дисплеи E Ink потребляют ток только в момент смены изображения. В остальное время картинка держится на эффекте удержания заряжённых частиц «чернил» у поверхности экрана с противоположным зарядом. На самом деле, под прямыми солнечными лучами и даже под ярким искусственным светом происходит потеря заряда и выцветание картинки, но это легко компенсируется нехитрым алгоритмом обновления экрана.

Согласно договору с TCL CSOT, этот китайский производитель будет выпускать по заказам E Ink объединительные 42-дюймовые платы, которые, судя по всему, также будут служить активно-матричными подложками для экранов E Ink. Из таких секций предполагается собирать «бумагоподобные» дисплеи внушительных размеров. А чтобы производство было как можно более рентабельным, выпуск соединительных плат будет развёрнут на заводе TCL CSOT по обработке стеклянных подложек поколения 8.5G. Это одно из самых передовых в мире производств для выпуска дисплеев. Для компании E Ink и для рынка «бумагоподобных» экранов ? это серьёзный шаг вперёд.



