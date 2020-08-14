Phison мечтает освоить 7 нм и стать крупнейшим производителем контроллеров для SSD за пять лет

Разработчик контроллеров для твердотельных накопителей Phison Electronics строит наполеоновские планы на ближайшую пятилетку. Сейчас её продукция выпускается по 28-нм технологии, но к 2025 году она рассчитывает перейти на 7-нм техпроцесс. В совокупности с другими усилиями это позволит компании стать мировым лидером в своём сегменте рынка.

Phison мечтает освоить 7 нм и стать крупнейшим производителем контроллеров для SSD за пять лет

Источник изображения: The SSD Review

По крайней мере, такими соображениями на отчётном мероприятии поделился основатель и глава Phison Electronics Хейн Сен Пуа (Khein-Seng Pua), как отмечает ресурс DigiTimes. Сейчас компания активно сотрудничает с китайским производителем твердотельной памяти YMTC, а в следующем году выручка Phison на китайском направлении достигнет существенных значений. Усилия китайских производителей по укреплению «полупроводникового суверенитета» должны помочь Phison увеличить доходы.

В текущем периоде ситуация не совсем однозначная. С одной стороны, в первом полугодии компания увеличила выручку на 24 % (до $800 млн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а чистая прибыль выросла на 85,4 %. Значительно вырос спрос на контроллеры для накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0. С другой стороны, выручка во втором квартале последовательно снизилась на 15,6 % из-за снижения спроса на клиентские накопители, вызванного коронавирусом. В годовом сравнении выручка выросла на 11 %. Чистая прибыль последовательно сократилась на 37,6 %, но выросла на 51,7 % в годовом сравнении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эпоха в 35 лет завершилась: Toshiba полностью ушла из бизнеса ноутбуковЭпоха в 35 лет завершилась: Toshiba полностью ушла из бизнеса ноутбуков
Партнёры NVIDIA предложат игровые видеокарты Ampere собственного дизайна уже в сентябреПартнёры NVIDIA предложат игровые видеокарты Ampere собственного дизайна уже в сентябре
Игровой ноутбук Xiaomi Redmi G с чипом Intel Comet Lake предстанет 14 августаИгровой ноутбук Xiaomi Redmi G с чипом Intel Comet Lake предстанет 14 августа
Модульная среднеформатная камера Hasselblad 907X теперь доступна всем желающим от $6400Модульная среднеформатная камера Hasselblad 907X теперь доступна всем желающим от $6400
Видеокарты GeForce RTX 30-й серии (Ampere) получат до 24 Гбайт памяти GDDR6XВидеокарты GeForce RTX 30-й серии (Ampere) получат до 24 Гбайт памяти GDDR6X
Блок рекламы


Похожие новости
Пять антенн и чип Qualcomm: представлен маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4 ProПять антенн и чип Qualcomm: представлен маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4 Pro
Процессорное подразделение Alibaba может стать крупным клиентом TSMCПроцессорное подразделение Alibaba может стать крупным клиентом TSMC
Chromebook «Mushu» может стать первым хромбуком с дискретной видеокартойChromebook «Mushu» может стать первым хромбуком с дискретной видеокартой
Western Digital является крупнейшим поставщиком жёстких дисков объёмом 14 ТбайтWestern Digital является крупнейшим поставщиком жёстких дисков объёмом 14 Тбайт
Плата Biostar H110MHC снабжена пятью слотами PCIe x1Плата Biostar H110MHC снабжена пятью слотами PCIe x1
Новый Mac Mini оказался в пять раз мощнее предшественникаНовый Mac Mini оказался в пять раз мощнее предшественника
Foxconn станет крупнейшим производителем телевизоров в 2018 годуFoxconn станет крупнейшим производителем телевизоров в 2018 году
В семейство мини-компьютеров Intel NUC Bean Canyon вошли пять моделейВ семейство мини-компьютеров Intel NUC Bean Canyon вошли пять моделей
Внешний SSD OWC ThunderBlade может похвастаться внушительной емкостьюВнешний SSD OWC ThunderBlade может похвастаться внушительной емкостью
Samsung стала крупнейшим производителем чипов в миреSamsung стала крупнейшим производителем чипов в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости