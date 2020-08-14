Phison мечтает освоить 7 нм и стать крупнейшим производителем контроллеров для SSD за пять лет

Разработчик контроллеров для твердотельных накопителей Phison Electronics строит наполеоновские планы на ближайшую пятилетку. Сейчас её продукция выпускается по 28-нм технологии, но к 2025 году она рассчитывает перейти на 7-нм техпроцесс. В совокупности с другими усилиями это позволит компании стать мировым лидером в своём сегменте рынка.

Источник изображения: The SSD Review

По крайней мере, такими соображениями на отчётном мероприятии поделился основатель и глава Phison Electronics Хейн Сен Пуа (Khein-Seng Pua), как отмечает ресурс DigiTimes. Сейчас компания активно сотрудничает с китайским производителем твердотельной памяти YMTC, а в следующем году выручка Phison на китайском направлении достигнет существенных значений. Усилия китайских производителей по укреплению «полупроводникового суверенитета» должны помочь Phison увеличить доходы.

В текущем периоде ситуация не совсем однозначная. С одной стороны, в первом полугодии компания увеличила выручку на 24 % (до $800 млн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а чистая прибыль выросла на 85,4 %. Значительно вырос спрос на контроллеры для накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0. С другой стороны, выручка во втором квартале последовательно снизилась на 15,6 % из-за снижения спроса на клиентские накопители, вызванного коронавирусом. В годовом сравнении выручка выросла на 11 %. Чистая прибыль последовательно сократилась на 37,6 %, но выросла на 51,7 % в годовом сравнении.



