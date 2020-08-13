Видеокарты GeForce RTX 30-й серии (Ampere) получат до 24 Гбайт памяти GDDR6X

Видеокарты GeForce RTX 30-й серии (Ampere) получат до 24 Гбайт памяти GDDR6X

Поток слухов и утечек о игровых видеокартах NVIDIA поколения Ampere активно нарастает, и продолжаться это будет как минимум до 1 сентября, когда у компании состоится официальная презентация. На этот раз один из пользователей форумов Chiphell, ранее отметившийся правдивыми утечками, опубликовал данные о конфигурациях видеопамяти в различных видеокартах GeForce RTX 30-й серии.

Согласно представленным данным, видеокарты поколения Ampere получает 10 и 20 Гбайт памяти в сочетании с 320-битной шиной, 24 Гбайт в сочетании с 384-битной шиной, а также 8 и 16 Гбайт в сочетании с более привычной шиной шириной 256 бит. Тип памяти, равно как и её частота, не уточняются, но согласно прежним слухам, все будущие видеокарты GeForce RTX 30-й серии получат память GDDR6X.

Видеокарты GeForce RTX 30-й серии (Ampere) получат до 24 Гбайт памяти GDDR6X

Источник не указывает, сколько памяти получат конкретные модели. Но можно предположить, что объём видеопамяти будет возрастать согласно позиционированию и уровню производительности. Если объединить новую информацию с прежними слухами, то ориентировочные характеристики будущих новинок NVIDIA на данный момент выглядят следующим образом:

  • Titan RTX Ampere: 5376 ядер CUDA, 24 Гбайт GDDR6X и 384-битная шина;
  • GeForce RTX 3080 Ti или RTX 3090: 5248 ядер CUDA, 20 Гбайт GDDR6X и 320-битная шина;
  • GeForce RTX 3080: 4,352 ядер CUDA, 16 Гбайт GDDR6X, 256-битная шина;
  • GeForce RTX 3070: 2,944 ядер CUDA, 10 Гбайт GDDR6X, 320-битная шина;
  • GeForce RTX 3060: количество ядер CUDA неизвестно, 8 Гбайт GDDR6X, 256-битная шина.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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