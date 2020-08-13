Модульная среднеформатная камера Hasselblad 907X теперь доступна всем желающим от $6400

Модульная среднеформатная камера Hasselblad 907X теперь доступна всем желающим от $6400

В прошлом году Hasselblad продемонстрировала свою модульную среднеформатную систему 970X 50C и даже продала ограниченное количество в комплекте Moon-Landing за $7500. Теперь компания объявила о полноценном старте продаж комплекта и аксессуаров.

Набор состоит собственно из камеры 907X, которая по сути представляет собой тонкое крепление для объектива X1D, начинённое электроникой. Также в набор входит цифровая тушка CFV II 50C с 50-мегапиксельным сенсором, 3,2-дюймовым откидным дисплеем на 2,36 млн и системой захвата изображения. Вместе с объективом X1D, а также дополнительной рукоятью управления и оптическим видоискателем этот комплект устройств образует относительно лёгкую и очень необычную системную камеру.

Датчик используется такой же, как и в X1D II — его размер составляет 43,8 ? 32,9 мм, что на 67 % больше, чем у обычного полнокадрового датчика. Hasselblad обещает 14 ступеней динамического диапазона и 16-битные файлы RAW, которые предоставляют больше информации о цвете, чем обычные 14-битные RAW.

Модульная среднеформатная камера Hasselblad 907X теперь доступна всем желающим от 00

Задняя часть CFV II также имеет два слота для карт памяти UHS II, разъём зарядки USB-C и возможность подключения к Wi-Fi. Видео — не главное в такой камере, но при желании можно снимать в разрешении до 2,7K при 30 кадрах/с, используя всю площадь сенсора.

Самое интересное в этой камере — модульность. CFV II 50C можно присоединить даже к старым классическим зеркальным среднеформатным фотоаппаратам V-system возрастом до 60 лет. К ним относятся такие модели, как 500C, которые использовали космонавты NASA при полётах на Луну. То есть тушка CFV II может дать новую жизнь этим моделям и сотням объективов, которые с ними совместимы.

Модульная среднеформатная камера Hasselblad 907X теперь доступна всем желающим от 00

Это Hasselblad, так что не стоит рассчитывать на доступную цену. Однако для среднеформатной камеры она разумная. Корпус 970X и CFV II 50C стоят $6400 при предварительном заказе, рукоять управления 907X — ещё $730, а оптический видоискатель — $499. Поставки обещаны в конце августа. Для сравнения: среднеформатная камера Fujifilm GFX50S стоит $5500.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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