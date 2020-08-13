Модульная среднеформатная камера Hasselblad 907X теперь доступна всем желающим от $6400

В прошлом году Hasselblad продемонстрировала свою модульную среднеформатную систему 970X 50C и даже продала ограниченное количество в комплекте Moon-Landing за $7500. Теперь компания объявила о полноценном старте продаж комплекта и аксессуаров.

Набор состоит собственно из камеры 907X, которая по сути представляет собой тонкое крепление для объектива X1D, начинённое электроникой. Также в набор входит цифровая тушка CFV II 50C с 50-мегапиксельным сенсором, 3,2-дюймовым откидным дисплеем на 2,36 млн и системой захвата изображения. Вместе с объективом X1D, а также дополнительной рукоятью управления и оптическим видоискателем этот комплект устройств образует относительно лёгкую и очень необычную системную камеру.

Датчик используется такой же, как и в X1D II — его размер составляет 43,8 ? 32,9 мм, что на 67 % больше, чем у обычного полнокадрового датчика. Hasselblad обещает 14 ступеней динамического диапазона и 16-битные файлы RAW, которые предоставляют больше информации о цвете, чем обычные 14-битные RAW.

Задняя часть CFV II также имеет два слота для карт памяти UHS II, разъём зарядки USB-C и возможность подключения к Wi-Fi. Видео — не главное в такой камере, но при желании можно снимать в разрешении до 2,7K при 30 кадрах/с, используя всю площадь сенсора.

Самое интересное в этой камере — модульность. CFV II 50C можно присоединить даже к старым классическим зеркальным среднеформатным фотоаппаратам V-system возрастом до 60 лет. К ним относятся такие модели, как 500C, которые использовали космонавты NASA при полётах на Луну. То есть тушка CFV II может дать новую жизнь этим моделям и сотням объективов, которые с ними совместимы.

Это Hasselblad, так что не стоит рассчитывать на доступную цену. Однако для среднеформатной камеры она разумная. Корпус 970X и CFV II 50C стоят $6400 при предварительном заказе, рукоять управления 907X — ещё $730, а оптический видоискатель — $499. Поставки обещаны в конце августа. Для сравнения: среднеформатная камера Fujifilm GFX50S стоит $5500.



