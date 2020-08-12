Игровой ноутбук Xiaomi Redmi G с чипом Intel Comet Lake предстанет 14 августа

Китайская компания Xiaomi опубликовала серию тизеров, говорящих о том, что в предстоящую пятницу, 14 августа, дебютирует портативный компьютер Redmi G, спроектированный для любителей игр.

На изображениях показан ноутбук в чёрном корпусе, экран которого имеет узкие рамки в боковых частях и сверху. Интернет-источники сообщают, что устройство получит дисплей размером около 15 дюймов по диагонали.

В основу якобы ляжет аппаратная платформа Intel Comet Lake. В частности, может быть применён процессор Core i5-10300H с четырьмя вычислительными ядрами с тактовой частотой 2,5–4,5 ГГц. Реализована поддержка технологии многопоточности; в состав чипа входит графический ускоритель Intel UHD.

Известно, что лэптоп Redmi G получит эффективную систему охлаждения, полноразмерную клавиатуру с блоком цифровых кнопок в правой части и крупный тачпад.

Прочие характеристики пока держатся в тайне. Судя по тизерам, на правой стороне корпуса новинки расположены порт USB Type-A и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.



