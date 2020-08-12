Партнёры NVIDIA предложат игровые видеокарты Ampere собственного дизайна уже в сентябре

Сама NVIDIA уже запустила обратный отсчёт до предполагаемого анонса первых видеокарт с архитектурой Ampere для игрового применения, который назначен на последний день августа. Теперь источники сообщают, что в сентябре в продажу поступят не только видеокарты эталонного дизайна, но и изделия партнёров NVIDIA собственного дизайна.

Партнёры NVIDIA предложат игровые видеокарты Ampere собственного дизайна уже в сентябре

Источник изображения: TweakTown

В сознании общественности уже успела укрепиться мысль о том, что некоторые модели видеокарт семейства GeForce RTX 3000 получат спорный эталонный дизайн с V-образным вырезом на печатной плате и двумя вентиляторами, направленными в противоположные стороны. Противники данной концепции изначально настроились на приобретение видеокарт в исполнении партнёров NVIDIA, которые могли бы предложить видеокарты более традиционной компоновки.

Сайт TweakTown со ссылкой на собственные источники среди производителей видеокарт сообщает, что видеокарты поколения Ampere альтернативного дизайна в исполнении партнёров NVIDIA успеют поступить на рынок в сентябре, почти одновременно с эталонными вариантами. Для отрасли, которая ещё в полной мере не восстановилась от пандемии, это большое достижение. Нередко между появлением эталонных видеокарт и началом поставок партнёрских версий проходило несколько недель, и период ожидания мог сопровождаться дефицитом. Как правило, появление видеокарт альтернативного дизайна одновременно с эталонными служит толчком для снижения цен, которые на первом этапе жёстко контролируются NVIDIA.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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