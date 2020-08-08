Эпоха в 35 лет завершилась: Toshiba полностью ушла из бизнеса ноутбуков

Toshiba производила ноутбуки с далёкого по меркам индустрии 1985 года и, как считается, была первой, кто выпустил массовый компьютер в привычном сегодня формате книжки-раскладушки. В 1990-х годах японская компания выпускала хорошие рабочие лошадки семейства Satellite и приступила к выпуску небольших, тонких и лёгких моделей Port?g?.

Эти продукты позволили Toshiba занять лидирующую позицию на рынке ноутбуков в конце 1990-х и удерживать её на протяжении большей части 2000-х годов. Хотя количество участников рынка ПК в то десятилетие уменьшалось за счёт слияний и поглощений, Toshiba часто входила в пятёрку ведущих производителей ПК и при этом никогда не выпускала настольные компьютеры.

По мере того, как шли 2000-е, устройства Toshiba становились всё менее привлекательными по сравнению с различными моделями вроде Lenovo ThinkPad или Apple MacBook, а также ноутбуками от Dell и HP. Toshiba никогда не пыталась поразить потребителей чем-то необычным и передовым, что тоже не способствовало росту.

По мере того, как рынок ПК сокращался, и в 2010-х годах Lenovo, Dell и HP стали доминировать в продажах, Toshiba стала всё реже встречаться на полках магазинов. В 2018 году компания зашла в тупик и продала своё подразделение по производству ПК компании Sharp за бесценок — всего за $36 млн. Впрочем, Toshiba ещё сохраняла 19,9 % акций с опционом на их выкуп со стороны Sharp.

Sharp быстро переименовала бизнес в Dynabook — эту марку Toshiba использовала в Японии — и приступила к выпуску новых моделей и возрождению бренда. Дело пошло довольно неплохо и привело к тому, что 30 июня 2020 года Sharp реализовала своё право на приобретение оставшихся 19,9 % акций Dynabook, о чём было объявлено через несколько дней.

На этом окончательно завершилась история Toshiba в качестве поставщика ПК, хотя её наследие и продолжает жить под крылом Sharp.



