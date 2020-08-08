Эпоха в 35 лет завершилась: Toshiba полностью ушла из бизнеса ноутбуков

Эпоха в 35 лет завершилась: Toshiba полностью ушла из бизнеса ноутбуков

Toshiba производила ноутбуки с далёкого по меркам индустрии 1985 года и, как считается, была первой, кто выпустил массовый компьютер в привычном сегодня формате книжки-раскладушки. В 1990-х годах японская компания выпускала хорошие рабочие лошадки семейства Satellite и приступила к выпуску небольших, тонких и лёгких моделей Port?g?.

Эти продукты позволили Toshiba занять лидирующую позицию на рынке ноутбуков в конце 1990-х и удерживать её на протяжении большей части 2000-х годов. Хотя количество участников рынка ПК в то десятилетие уменьшалось за счёт слияний и поглощений, Toshiba часто входила в пятёрку ведущих производителей ПК и при этом никогда не выпускала настольные компьютеры.

По мере того, как шли 2000-е, устройства Toshiba становились всё менее привлекательными по сравнению с различными моделями вроде Lenovo ThinkPad или Apple MacBook, а также ноутбуками от Dell и HP. Toshiba никогда не пыталась поразить потребителей чем-то необычным и передовым, что тоже не способствовало росту.

Эпоха в 35 лет завершилась: Toshiba полностью ушла из бизнеса ноутбуков

По мере того, как рынок ПК сокращался, и в 2010-х годах Lenovo, Dell и HP стали доминировать в продажах, Toshiba стала всё реже встречаться на полках магазинов. В 2018 году компания зашла в тупик и продала своё подразделение по производству ПК компании Sharp за бесценок — всего за $36 млн. Впрочем, Toshiba ещё сохраняла 19,9 % акций с опционом на их выкуп со стороны Sharp.

Sharp быстро переименовала бизнес в Dynabook — эту марку Toshiba использовала в Японии — и приступила к выпуску новых моделей и возрождению бренда. Дело пошло довольно неплохо и привело к тому, что 30 июня 2020 года Sharp реализовала своё право на приобретение оставшихся 19,9 % акций Dynabook, о чём было объявлено через несколько дней.

На этом окончательно завершилась история Toshiba в качестве поставщика ПК, хотя её наследие и продолжает жить под крылом Sharp.

Эпоха в 35 лет завершилась: Toshiba полностью ушла из бизнеса ноутбуков


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Соучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрииСоучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрии
Флагманский GPU AMD Navi 21 предложит рекордные 5120 потоковых процессоровФлагманский GPU AMD Navi 21 предложит рекордные 5120 потоковых процессоров
Желающих купить ARM прибавилось. С NVIDIA готовы соперничать TSMC и FoxconnЖелающих купить ARM прибавилось. С NVIDIA готовы соперничать TSMC и Foxconn
Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чиповДоля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов
Aerocool представила вместительный корпус Visor с двумя 140-мм вентиляторами ARGBAerocool представила вместительный корпус Visor с двумя 140-мм вентиляторами ARGB
Блок рекламы


Похожие новости
Acer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игрAcer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игр
Toshiba больше не доверяет рынку чипов: акции подразделения по выпуску памяти NAND уйдут с молоткаToshiba больше не доверяет рынку чипов: акции подразделения по выпуску памяти NAND уйдут с молотка
Новых ноутбуков с технологией AMD SmartShift в этом году больше не будетНовых ноутбуков с технологией AMD SmartShift в этом году больше не будет
Intel представила новые Core vPro и Xeon W для корпоративных десктопов и ноутбуковIntel представила новые Core vPro и Xeon W для корпоративных десктопов и ноутбуков
MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно $1000MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно $1000
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дискахДурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
Lenovo рассчитывает на продолжительный сезон продаж ученических ноутбуковLenovo рассчитывает на продолжительный сезон продаж ученических ноутбуков
Беспроводной монитор AirView для смартфонов и ноутбуков работает от аккумулятораБеспроводной монитор AirView для смартфонов и ноутбуков работает от аккумулятора
Новая кампания AMD делает упор на многозадачность ноутбуков, использующих APU RenoirНовая кампания AMD делает упор на многозадачность ноутбуков, использующих APU Renoir
Поставки пяти крупнейших производителей ноутбуков упали более чем на 30 %Поставки пяти крупнейших производителей ноутбуков упали более чем на 30 %
Последние новости
Подгружаем последние новости