Intel взломали: в Сеть утекли секреты про архитектуры процессоров, платформ и средств разработки

В социальной сети Twitter появилось сообщение от пользователя, который утверждает, что располагает конфиденциальной технологической информацией компании Intel . В подтверждение своих слов он предоставил ссылку на облачный сервис, где расположена папка с частью этих данных. При этом, по словам пользователя, общий объём «слитой» информации составляет 20 Гбайт.

По словам источника, эти данные ему предоставил анонимный хакер, который в свою очередь получил их, взломав сервер Intel . В них содержится информация, которая ранее нигде не публиковалась и помечена как конфиденциальная. По понятным причинам прямые ссылки на утечку мы предоставлять не будем.

Проверять содержимое папки автор этих строк не стал, но её существование подтвердили сразу несколько источников. При этом многие документы, которые в ней содержатся совпадают с теми названиями файлов, которые указал автор твита. Кроме того, источник утечки заявил, что это лишь часть имеющихся у него данных и позже он опубликует остальные.

В папке содержится следующая информация:

Данные о Intel Management Engine;

Management Engine; Данные о наборе для разработки встроенного ПО для бытовой электроники Intel;

для бытовой электроники Intel; Технические данные и информация о процессорах Kaby Lake;

Различные дорожные карты компании и другие документы;

Информация о процессорах Rocket Lake S;

Схемы, документы, инструменты и ПО для платформы Tiger Lake;

для платформы Tiger Lake; Различные отладочные инструменты, а также инструменты разработки;

Двоичные файлы для драйверов камеры Intel , которую она сделала для SpaceX;

, которую она сделала для SpaceX; Описания различных платформ, включая HDL-коды;

Файлы Trace Hub для систем отладки на базе процессоров Intel;

Справочник платформы Elkhart Lake и примеры кода для неё;

Различные документы о процессорах серии Xeon;

Отладочные версии BIOS для различных платформ;

Bootguard SDK;

Симулятор процессов Snowridge / Snowfish;

Различные схемы;

Маркетинговые материалы Intel и многое другое.

Часть одного из документов

Источник также указывает, что на некоторых файлах может быть установлен пароль. С его слов, сам он его не устанавливал, а получил в таком виде. Также по данным источника пароль для зашифрованных папок: «Intel123» или «intel123».



