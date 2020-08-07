Intel взломали: в Сеть утекли секреты про архитектуры процессоров, платформ и средств разработки

Intel взломали: в Сеть утекли секреты про архитектуры процессоров, платформ и средств разработки

В социальной сети Twitter появилось сообщение от пользователя, который утверждает, что располагает конфиденциальной технологической информацией компании Intel. В подтверждение своих слов он предоставил ссылку на облачный сервис, где расположена папка с частью этих данных. При этом, по словам пользователя, общий объём «слитой» информации составляет 20 Гбайт.

По словам источника, эти данные ему предоставил анонимный хакер, который в свою очередь получил их, взломав сервер Intel. В них содержится информация, которая ранее нигде не публиковалась и помечена как конфиденциальная. По понятным причинам прямые ссылки на утечку мы предоставлять не будем.

Intel взломали: в Сеть утекли секреты про архитектуры процессоров, платформ и средств разработки

Проверять содержимое папки автор этих строк не стал, но её существование подтвердили сразу несколько источников. При этом многие документы, которые в ней содержатся совпадают с теми названиями файлов, которые указал автор твита. Кроме того, источник утечки заявил, что это лишь часть имеющихся у него данных и позже он опубликует остальные.

Intel взломали: в Сеть утекли секреты про архитектуры процессоров, платформ и средств разработки

В папке содержится следующая информация:

  • Данные о Intel Management Engine;
  • Данные о наборе для разработки встроенного ПО для бытовой электроники Intel;
  • Технические данные и информация о процессорах Kaby Lake;
  • Различные дорожные карты компании и другие документы;
  • Информация о процессорах Rocket Lake S;
  • Схемы, документы, инструменты и ПО для платформы Tiger Lake;
  • Различные отладочные инструменты, а также инструменты разработки;
  • Двоичные файлы для драйверов камеры Intel, которую она сделала для SpaceX;
  • Описания различных платформ, включая HDL-коды;
  • Файлы Trace Hub для систем отладки на базе процессоров Intel;
  • Справочник платформы Elkhart Lake и примеры кода для неё;
  • Различные документы о процессорах серии Xeon;
  • Отладочные версии BIOS для различных платформ;
  • Bootguard SDK;
  • Симулятор процессов Snowridge / Snowfish;
  • Различные схемы;
  • Маркетинговые материалы Intel и многое другое.
Intel взломали: в Сеть утекли секреты про архитектуры процессоров, платформ и средств разработки

Часть одного из документов

Источник также указывает, что на некоторых файлах может быть установлен пароль. С его слов, сам он его не устанавливал, а получил в таком виде. Также по данным источника пароль для зашифрованных папок: «Intel123» или «intel123».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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