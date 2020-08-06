Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов

Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов

Успешное восхождение AMD продолжается, и это подтверждает свежий отчёт Mercury Research — одной из ведущих аналитических компаний отрасли. Согласно её подсчётам, AMD теперь занимает 18,3 % рынка x86-чипов и 19,7 % рынка настольных процессоров. Это — самая высокая доля «красной» компании с четвёртого квартала 2013 года и первого квартала 2012 года соответственно. Кроме того, AMD смогла установить абсолютный личный рекорд по доле на рынке ноутбуков.

Эта новость появилась на фоне прекрасного отчёта AMD о доходах за II квартал 2020 года, а также недавнего объявления Intel о задержке 7-нм техпроцесса. В совокупности всё это подтолкнуло рост акций AMD: рыночная капитализация компании составила рекордные $100 млрд.

Рост доли рынка AMD продолжается уже 10-й квартал подряд. Стоит лишь напомнить, что в третьем квартале 2016 года доля AMD на рынке ПК (без учёта Интернета вещей) составляла лишь 9,1 %, и вот как всё изменилось:

Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов

Большая часть роста AMD пришлась на сегмент ноутбуков. Доля AMD на рынке процессоров для ноутбуков сегодня составляет 19,9 %. Это — самый высокий процент для компании за всю её историю, причём экспансия AMD в столь прибыльном сегменте наблюдается уже 12-й квартал подряд. Ноутбуки составляют примерно две трети рынка потребительских процессоров и традиционно были слабым местом AMD.

Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов

Ясно, что целенаправленные усилия AMD принесли свои плоды: во II квартале рост составил 2,9 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и 5,8 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Ryzen 4000 пользуются заслуженным успехом, и рост не собирается останавливаться: до конца года на рынок должны поступить ещё более 30 моделей ноутбуков. Рынок ноутбуков резко вырос после пандемии, когда воцарилась новая парадигма работы из дома, поэтому Intel тоже увеличила свои продажи в абсолютном выражении на 9 %. Однако хотя рынок расширился для обеих компаний, продажи у AMD растут гораздо быстрее.

Самые большие трудности у AMD пока наблюдаются в области серверов. Но и на этом рынке, согласно оценкам Mercury Research, наблюдается заметный прогресс. Согласно анализу Mercury Research, AMD сейчас занимает 5,8% от общей доли серверов. Это на 0,7 пункта больше, чем в предыдущем квартале, и на 2,4 процентных пункта лучше по сравнению с предыдущим годом. Продажи чипов EPYC для центров обработки данных установили квартальный рекорд и выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов

Intel по-прежнему занимает 94,2 % серверного рынка, и недавнее снижение цен на Xeon ясно показывает, что компания готова пожертвовать прибылью, чтобы не пустить конкурента в этот сектор. Фактически, рентабельность Intel упала с обычного уровня порядка 60 % до 53,3 % в прошлом квартале (самый низкий показатель с 2009 года). При этом у AMD в этом году появятся чипы EPYC Milan, а у Intel — 10-нм процессоры Ice Lake Xeon, поэтому ожидается усиление конкуренции.

В конечном итоге, сейчас AMD заняла 18,3 % рынка чипов x86 — самый высокий показатель с четвёртого квартала 2013 года. Компания также добилась самой высокой с первого квартала 2012 года доли на рынке потребительских (настольных) процессоров — 19,7%:

Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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