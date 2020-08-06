Apple обновила моноблоки iMac: свежее железо и стекло с нанотекстурой в олдскульном дизайне

Сегодня Apple анонсировала обновлённый 27-дюймовый iMac. Как и предполагалось ранее, компьютер выполнен в привычном дизайне, показанном ещё в 2012 году, однако это нисколько не умаляет его достоинств. iMac получил новейшие процессоры Intel десятого поколения, а также обновлённую графику AMD.

Apple обновила моноблоки iMac: свежее железо и стекло с нанотекстурой в олдскульном дизайне

Apple

В базовой комплектации компьютер теперь оснащается шестиядерным Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 ГГц, а в самой мощной восьмиядерным Core i7, работающим на частоте 3,8 ГГц и способным динамически разгоняться до 5 ГГц. Также есть возможность заказать iMac с десятиядерным Core i9, частота которого равна 3,6 ГГц и способна подыматься до 5 ГГц. Что касается видеокарт, доступные варианты включают в себя AMD Radeon Pro 5300 с 4 Гбайт памяти GDDR6, Radeon Pro 5500 XT с 8 Гбайт видеопамяти, а также 8-Гбайт Radeon Pro 5700 или 16 Гбайт Radeon Pro 5700 XT.

Помимо этого, устройству есть ещё чем похвастаться. Теперь в iMac устанавливается совершенно новая камера для видеовызовов, обеспечивающая чёткую и качественную картинку в разрешении 1080p. Кроме этого, стоит отметить отличный дисплей с нанотекстурой, которая препятствует возникновению бликов на экране при любых условиях освещения, при том оставляя цвета яркими и насыщенными. Впервые в серии он получил поддержку функции True Tone, обеспечивающей комфортную для глаз цветовую температуру при любом освещении. Кроме того, 27-дюймовый iMac обзавёлся чипом T2, улучшенными стереодинамиками, обеспечивающими более детализированный звук, чем спикеры предыдущих моделей, а также микрофоны студийного качества. Стартовая цена обновлённого компьютера составляет $1799, а заказать его можно уже сегодня.

Кроме того, обновлению подвергся и 21,5-дюймовый iMac. Впервые за всю историю модели он получит SSD-накопитель в базовой комплектации. Тем не менее, заинтересованные клиенты по-прежнему смогут заказать компьютер с гибридным накопителем Fusion Drive.

Apple обновила моноблоки iMac: свежее железо и стекло с нанотекстурой в олдскульном дизайне

Apple

Но и это не всё. Компания обновила свой профессиональный моноблок iMac Pro. Теперь базовой конфигурации компьютер оснащается десятиядерным 3,0-ГГц процессором Xeon W, за который ранее приходилось доплачивать. Все остальные характеристики устройства остались прежними. Как и раньше, опционально доступны 14- и 18-ядерные Xeon. Стартовая цена компьютера, как и прежде, составляет $4999, однако, учитывая установку более мощного чипа в базовой комплектации, стоимость модернизированных версий снизилась примерно на $800.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Соучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрииСоучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрии
Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцессSamsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцесс
Блоки питания ADATA XPG Pylon мощностью до 750 Вт рассчитаны на круглосуточное использованиеБлоки питания ADATA XPG Pylon мощностью до 750 Вт рассчитаны на круглосуточное использование
Флагманский GPU AMD Navi 21 предложит рекордные 5120 потоковых процессоровФлагманский GPU AMD Navi 21 предложит рекордные 5120 потоковых процессоров
Желающих купить ARM прибавилось. С NVIDIA готовы соперничать TSMC и FoxconnЖелающих купить ARM прибавилось. С NVIDIA готовы соперничать TSMC и Foxconn
Блок рекламы


Похожие новости
Koss возомнила, что придумала беспроводные наушники, и теперь требует денег от Apple, Bose и другихKoss возомнила, что придумала беспроводные наушники, и теперь требует денег от Apple, Bose и других
Первый процессор Apple для Mac может получить 12 ядер, а новый MacBook Pro появится в IV кварталеПервый процессор Apple для Mac может получить 12 ядер, а новый MacBook Pro появится в IV квартале
Apple выпустит ноутбуки на собственных процессорахApple выпустит ноутбуки на собственных процессорах
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBookApple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Apple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и IntelApple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и Intel
Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 TiДизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti
В Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиковВ Apple Mac Pro теперь можно добавить Radeon Pro W5500X, и это стоит дешевле колёсиков
Первый Apple Mac на ARM уже протестирован: сносная производительность даже через эмуляторПервый Apple Mac на ARM уже протестирован: сносная производительность даже через эмулятор
Apple TV 2020 на базе A12X Bionic появится в сентябре — компания готовит масштабный запуск нескольких устройствApple TV 2020 на базе A12X Bionic появится в сентябре — компания готовит масштабный запуск нескольких устройств
Комментарий инженера: Apple решила порвать с Intel из-за многочисленных проблем в SkylakeКомментарий инженера: Apple решила порвать с Intel из-за многочисленных проблем в Skylake
Последние новости
Подгружаем последние новости