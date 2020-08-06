Apple обновила моноблоки iMac: свежее железо и стекло с нанотекстурой в олдскульном дизайне

Сегодня Apple анонсировала обновлённый 27-дюймовый iMac. Как и предполагалось ранее, компьютер выполнен в привычном дизайне, показанном ещё в 2012 году, однако это нисколько не умаляет его достоинств. iMac получил новейшие процессоры Intel десятого поколения, а также обновлённую графику AMD.

Apple

В базовой комплектации компьютер теперь оснащается шестиядерным Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 ГГц, а в самой мощной восьмиядерным Core i7, работающим на частоте 3,8 ГГц и способным динамически разгоняться до 5 ГГц. Также есть возможность заказать iMac с десятиядерным Core i9, частота которого равна 3,6 ГГц и способна подыматься до 5 ГГц. Что касается видеокарт, доступные варианты включают в себя AMD Radeon Pro 5300 с 4 Гбайт памяти GDDR6, Radeon Pro 5500 XT с 8 Гбайт видеопамяти, а также 8-Гбайт Radeon Pro 5700 или 16 Гбайт Radeon Pro 5700 XT.

Помимо этого, устройству есть ещё чем похвастаться. Теперь в iMac устанавливается совершенно новая камера для видеовызовов, обеспечивающая чёткую и качественную картинку в разрешении 1080p. Кроме этого, стоит отметить отличный дисплей с нанотекстурой, которая препятствует возникновению бликов на экране при любых условиях освещения, при том оставляя цвета яркими и насыщенными. Впервые в серии он получил поддержку функции True Tone, обеспечивающей комфортную для глаз цветовую температуру при любом освещении. Кроме того, 27-дюймовый iMac обзавёлся чипом T2, улучшенными стереодинамиками, обеспечивающими более детализированный звук, чем спикеры предыдущих моделей, а также микрофоны студийного качества. Стартовая цена обновлённого компьютера составляет $1799, а заказать его можно уже сегодня.

Кроме того, обновлению подвергся и 21,5-дюймовый iMac. Впервые за всю историю модели он получит SSD-накопитель в базовой комплектации. Тем не менее, заинтересованные клиенты по-прежнему смогут заказать компьютер с гибридным накопителем Fusion Drive.

Apple

Но и это не всё. Компания обновила свой профессиональный моноблок iMac Pro. Теперь базовой конфигурации компьютер оснащается десятиядерным 3,0-ГГц процессором Xeon W, за который ранее приходилось доплачивать. Все остальные характеристики устройства остались прежними. Как и раньше, опционально доступны 14- и 18-ядерные Xeon. Стартовая цена компьютера, как и прежде, составляет $4999, однако, учитывая установку более мощного чипа в базовой комплектации, стоимость модернизированных версий снизилась примерно на $800.



