Желающих купить ARM прибавилось. С NVIDIA готовы соперничать TSMC и Foxconn

По данным ресурса Nikkei Asian Review, компании TSMC и Foxconn — ключевые поставщики компонентов мобильных устройств компании Apple и не только — выразили интерес в покупке британского разработчика чипов ARM. Ранее сообщалось, что основным претендентом на покупку ARM является американский разработчик графических карт NVIDIA, однако переговоры о сделке ещё продолжаются и фактическим покупателем британской фирмы может оказаться иная сторона.

Как сообщает японское издание Nikkei Asian Review, заинтересованность в приобретении ARM проявили NVIDIA, TSMC, Foxconn, Apple и Samsung. Более того, первые три получили в своё распоряжение дополнительную финансовую информацию, которая позволяет оценить потенциал ARM. Согласно последним данным, Apple решила покинуть стол переговоров. Кроме того, Samsung также официально опровергла слухи о своём желании инвестировать в британского разработчика. Таким образом в авангарде потенциальной сделки с SoftBank оказались NVIDIA, TSMC и Foxconn.

Напомним, что компания ARM разрабатывает микроархитектуры чипов, а также лицензирует наборы инструкций, которые отвечают за взаимодействие чипов внутри конечного продукта. Владельцем британского разработчика, основанного в Кембридже, является японская компания SoftBank, которая приобрела ARM Holdings в 2016 году за $32 млрд. Она надеется вернуть эти вложения либо путем продажи акций разработчика, либо же через его полную продажу тому, кто предложит лучшую цену. Интеллектуальная собственность ARM используется такими компаниями, как Apple , Qualcomm , Samsung, Huawei и прочими, что в целом покрывает практически 90 % рынка производства мобильных процессоров.

По данным японского издания, NVIDIA хочет купить всю ARM, а не только часть её активов. Подобное желание для производителя графически карт вполне оправдано. В 2017 году компания SoftBank являлась одним из крупнейших инвесторов NVIDIA, вложив в неё около $4 млрд. Впрочем источник также напоминает, что в 2019 году фонд SoftBank Vision Fund вывел свой капитал из компании.

Покупка ARM компанией TSMC тоже кажется вполне оправданной, поскольку обе являются давними партнёрами. Что касается Foxconn, то покупка ARM одним из ключевых поставщиков компонентов смартфонов iPhone компании Apple позволит ему диверсифицировать свои доходы, а также заложить основу для их дальнейшего роста. Особенно актуальным это может показаться на фоне третьего к ряду снижения чистой годовой прибыли Foxconn в 2019-м.

Если продажа ARM действительно состоится, то аналитики прогнозируют одну из самых крупнейших сделок в индустрии производства чипов. Однако до своего фактического свершения сторонам соглашения придётся пройти множество подводных камней. В частности, подобной сделкой абсолютно точно заинтересуются антимонопольные регуляторы. Кроме того, против её заключения могут выпустить компании-партнёры ARM, которые используют её технологии.

Для самой SoftBank прямая продажа ARM — лишь один из вариантов. Японских технологический гигант также рассматривает возможность релистинга компании к началу следующего года. Ещё одним вариантом может оказаться продажа части активов ARM наиболее заинтересованным компаниям или целому консорциуму инвесторов. Аналитики прогнозируют, что SoftBank в любом случае сможет сохранить достаточную долю в ARM даже после её продажи или флотации.



