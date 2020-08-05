Соучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрии

Соучредитель ARM: сделка с NVIDIA станет катастрофой для всей индустрии

История с возможной покупкой компанией NVIDIA британского разработчика чипов, компании ARM, которая принадлежит японской SoftBank, приобрела новый оборот. Несмотря на то, что многие в индустрии согласны с тем, что для NVIDIA эта сделка принесёт много пользы, соучредитель ARM Херман Хаузер (Hermann Hauser) считает, что это соглашение может оказаться катастрофическим для рынка.

Такое мнение Хаузер выразил в интервью изданию BBC, где прямо указал, что он против того, чтобы NVIDIA покупала ARM. В то же время он добавил, что не питает надежд по поводу того, что данная сделка в конечном итоге не состоится.

«Это одна из фундаментальных ошибок бизнес-модели ARM — возможность её покупки любой компанией на рынке. Единственным преимуществом Softbank было то, что изначально эта компания не занималась бизнесом, связанным с разработкой чипов. Благодаря этому ARM в какой-то степени всегда сохраняла нейтральность. Если она станет частью NVIDIA, то большинству лицензиатов технологий ARM, являющихся при этом прямыми конкурентами NVIDIA, придётся искать альтернативные варианты», — прокомментировал Хаузер.

Клиентами ARM, напомним, являются Intel, Apple, Qualcomm, Huawei, Samsung, TSMC, сама NVIDIA и многие другие компании. По мнению Хаузера, интерес SoftBank в продаже ARM на самом деле открывает новые возможности для последней. Он считает, к покупке компании должно присмотреться британское правительство. Для последнего это стало бы отличной возможностью — вернуть основанного в Кембридже разработчика технологий производства микроэлектроники в родную гавань.

«Прекрасная возможность: предложить SoftBank тот объём денег, который ей нужен, вернуть ARM домой и сделать публичной компанией при поддержке британского правительства», — добавил Хаузер.

Пока непонятно, действительно ли NVIDIA сможет купить ARM целиком или только часть её активов, как указывают последние новости. С другой стороны, не вызывает сомнений тот факт, что «зелёные» серьёзны в своих намерениях и ожидают, что соглашение будет достигнуто уже в августе. Но в любом случае подобная сделка обязательно вызовет интерес антимонопольных регуляторов и состоится только после тщательной проверки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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