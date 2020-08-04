Боковые панели корпуса Abkoncore AL700 Sync изготовлены из закалённого стекла

Анонсирован компьютерный корпус Abkoncore AL700 Sync формата Full-Tower, позволяющий создать игровую настольную станцию на материнской плате типоразмера E-ATX, ATX, Mini-ITX или Micro-ATX.

Новинка получила оригинально оформленную фронтальную панель с расширяющейся полосой многоцветной подсветки. Левая и правая боковые стенки изготовлены из закалённого стекла. Спереди изначально установлены три 120-мм вентилятора без подсветки, сзади — один 120-мм кулер HR120 Spectrum с подсветкой.

Система может быть оборудована максимум четырьмя 3,5-дюймовыми накопителями и пятью устройствами хранения данных формата 2,5 дюйма. Слоты расширения выполнены по схеме «8+2», благодаря чему возможен вертикальный монтаж дискретного графического ускорителя.

Корпус обеспечивает гибкие возможности развёртывания воздушного или жидкостного охлаждения. Во втором случае могут применяться радиаторы формата до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 170 мм.

Игровая станция может быть оборудована видеокартами длиной до 405 мм и блоком питания длиной до 260 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и симметричный порт USB Type-C. В комплект поставки входит пульт для управления подсветкой.



