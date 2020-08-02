Флагманский GPU AMD Navi 21 предложит рекордные 5120 потоковых процессоров

Флагманский GPU AMD Navi 21 предложит рекордные 5120 потоковых процессоров

До конца текущего года компания AMD обещает выпустить новое поколение видеокарт, которые будут построены на графических процессорах Navi 2X с архитектурой RDNA 2. За последнее время в Сети появилось довольно много утечек касательно характеристик грядущего флагманского GPU, и здесь мы всё соберём воедино.

Сразу несколько достаточно авторитетных источников сообщили о том, что флагманский графический процессор компании AMD нового поколения, также известный под именами Navi 21 и Big Navi, будет обладать 80 вычислительными блоками (Compute units, CU). Если количество потоковых процессоров на CU не изменится по сравнению с прошлыми поколениями, то это означает наличие сразу 5120 потоковых процессоров.

Для сравнения, старший GPU AMD нынешнего поколения — Navi 10 — обладает 2560 потоковыми процессорами. В прошлых поколениях присутствовали чипы, насчитывающие до 4096 потоковых процессоров. Так что в следующем поколении AMD, похоже, перешагнёт этот рубеж, и предложит что-то действительно новое.

Флагманский GPU AMD Navi 21 предложит рекордные 5120 потоковых процессоров

О тактовых частотах будущего Navi 21 пока что ничего не сообщается. Однако если предположить, что он будет работать на 1700 МГц, то пиковая теоретическая производительность такого GPU составит 17,5 Тфлопс. Учитывая, что будущий GPU будет производиться по 7-нм техпроцессу, проблем с покорением такой частоты не должно возникнуть. Всё же нынешние 7-нм графические чипы AMD достига.ют и более высоких частот.

Всё это даёт надежду, что в скором времени мы увидим первый за последние годы действительно флагманский графический ускоритель AMD, который сможет потягаться с наиболее производительными решениями NVIDIA. Будем надеяться, что это будут новые решения Ampere, а не вышедшие два года назад Turing.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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