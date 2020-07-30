Блоки питания ADATA XPG Pylon мощностью до 750 Вт рассчитаны на круглосуточное использование

Компания ADATA представила под маркой XPG блоки питания семейства Pylon с повышенной выносливостью, которые рассчитаны на эксплуатацию в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Продажи новинок начнутся в ближайшее время.

В серию вошли модели мощностью 450, 550, 650 и 750 Вт. Они имеют сертификацию 80 Plus Bronze: эффективность достигает 85 % при 50-процентной нагрузке и 82 % при 20- и 100-процентной нагрузках.

В конструкции используются конденсаторы японского производства. За охлаждение отвечает 120-миллиметровый вентилятор с низким уровнем шума на гидродинамическом подшипнике. Средняя заявленная наработка на отказ (показатель MTBF) достигает 100 000 часов при температуре 25 градусов Цельсия.

К сожалению, в блоках питания не реализована модульная система кабелей. Устройства выполнены в классическом чёрном цвете; габариты составляют 150 ? 140 ? 86 мм.

Новинки могут похвастаться широким набором средств обеспечения безопасности. Это системы OCP (защита от превышения нагрузки), OVP (защита от превышения напряжения), UVP (защита от понижения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), OPP (защита от превышения мощности), OTP (защита от превышения температуры), SIP (защита от всплесков и бросков напряжения) и NLO (работа при очень низкой нагрузке).

Цена блоков — от 70 до 100 долларов США . Устройства обеспечиваются трёхлетней гарантией.



