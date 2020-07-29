Konami вышла на рынок игровых ПК с тремя десктопами Arespear

Konami вышла на рынок игровых ПК с тремя десктопами Arespear

Японская корпорация Konami, известный издатель видеоигр и производитель развлекательных автоматов, представила свои первые настольные компьютеры для геймеров — устройства семейства Arespear.

Анонсированы три модели — Arespear C300, Arespear C700 и Arespear C700+. Все они заключены в корпус с перфорированной лицевой частью. Версия Arespear C700+ дополнительно получила прозрачную боковую стенку и многоцветную подсветку RGB.

Konami вышла на рынок игровых ПК с тремя десктопами Arespear

Младшая модель, Arespear C300, несёт на борту процессор Intel Core i5-9400F, 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 и твердотельный накопитель PCIe NVMe M.2 вместимостью 512 Гбайт. В состав графической подсистемы входит дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650.

Устройства Arespear C700 и Arespear C700+ получили процессор Intel Core i7-9700 с системой жидкостного охлаждения, 16 Гбайт памяти DDR4-2666, твердотельный накопитель на 512 Гбайт и жёсткий диск ёмкостью 1 Тбайт. За обработку графики отвечает видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Konami вышла на рынок игровых ПК с тремя десктопами Arespear

Все новинки снабжены звуковой картой ASUS, портами USB 3.1 Type-A, USB 3.1 Type-C, USB 3.0, USB 2.0, гнездом PS/2 и разъёмом для сетевого кабеля (есть контроллер Gigabit Ethernet).

Цена варьируется от 1760 до 3230 долларов США. Поставки компьютеров начнутся в сентябре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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