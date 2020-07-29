Пара процессоров Intel Xeon Ice Lake-SP смогла обогнать 64-ядерный AMD EPYC

Пара процессоров Intel Xeon Ice Lake-SP смогла обогнать 64-ядерный AMD EPYC

Компания Intel ближе к концу текущего года должны представить первое семейство 10-нм серверных процессоров Ice Lake-SP. Результаты тестирования системы с двумя процессорами этого семейства была замечены известным сетевым источником с псевдонимом Tum_Apisak в базе бенчмарка Geekbench 4. Это позволяет хотя бы в какой-то мере представить, чего можно ожидать от первых немобильных 10-нм процессоров Intel.

Протестированная система состояла из двух 28-ядерных процессоров Ice Lake-SP, что в сумме дало 56 физических ядер и 112 вычислительных потоков. Объём кеша третьего уровня у каждого чипа составил 42 Мбайт. Каждый процессор работал с базовой частотой 1,5 ГГц, а максимальная Turbo-частота составила 3,2 ГГц. Такие невысокие частоты говорят о том, что тестирование прошли довольно ранние инженерные образцы. Во всяком случае хотелось бы верить, что финальные версии Ice Lake-SP предложат куда более внушительные частоты.

Производительность одного ядра Ice Lake-SP тест оценил в 3424 балла, тогда как многоядерная производительность системы получила оценку в 38 079 баллов. Для сравнения, один 64-ядерный AMD EPYC 7442 набирает в этих тестах соответственно 4398 и 35 492 балла. То есть разница составляет 28,4 и 7,3 % соответственно. Только в первом случае разница в пользу AMD, а в другом в пользу Intel. Заметим, что процессор AMD имеет более высокие частоты в 2,25/3,4 ГГц, а также имеет 256 Мбайт кеша третьего уровня.

Пара процессоров Intel Xeon Ice Lake-SP смогла обогнать 64-ядерный AMD EPYC

Здесь стоит добавить, что процессоры Intel Xeon семейства Ice Lake-SP смогут похвастаться поддержкой инструкций AVX-512, которых чипы AMD напрочь лишены. Однако на стороне AMD зачастую оказывается намного более низкая стоимость, и в данном случае вряд ли всё будет по-другому. Наконец, чипы AMD предлагают более высокую плотность размещения: там, где Intel может предложить пару 28-ядерных чипов, AMD способна дать два 64-ядерных процессора.

Ну и конечно не стоит забывать, что по одному тесту судить о производительности процессоров не очень-то справедливо, тем более когда речь идёт о ранних тестах инженерных образцов. Однако описанные выше результаты лишь подогрели интерес к Ice Lake-SP.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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